تونس تودع كأس إفريقيا وجنوب إفريقيا تتأهل إلى دور الـ 16

2024-01-24 / 20:44
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هبة بريس _ رياضة

تأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى دور الـ 16، بعد تعادله السلبي أمام نظيره التونسي (0-0) ، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء 24 يناير، على أرضية ملعب أمادو جون كوليبالي بكورهوغو، برسم الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة، في إطار النسخة الـ 34 من نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها كوت ديفوار إلى غاية 11 فبراير المقبل.

وعن نفس المجموعة، تعادل المنتخب المالي أمام نظيره الناميبي بنتيجة (0-0) في المباراة التي أجريت على ملعب لوران بوكو.

وعقب هذه الجولة، حافظ المنتخب المالي على صدارة المجموعة بسبع نقاط، متبوعا بالمنتخب الجنوب الإفريقي في المركز الثاني برصيد (4 نقاط) متفوقا بالأهداف على منتخب ناميبيا، بينما احتل المنتخب التونسي المرتبة الأخيرة بنقطتين.

ويتواصل برنامج منافسات النسخة الـ 34 من نهائيات كأس إفريقيا للأمم، مساء اليوم، بإجراء مبارتين عن المجموعة السادسة بين المغرب وزامبيا، وتنزانيا أمام الكونغو الديمقراطية.

يشار إلى أن النسخة الحالية من كأس إفريقيا للأمم تعرف مشاركة 24 منتخبا موزعة على ست مجموعات. وستتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب المنتخبات التي تحتل المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

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