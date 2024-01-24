الداخلة.. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 57 ” حراك “

هبة بريس _ رياضة

اعترضت وحدة لمراقبة السواحل تابعة للبحرية الملكية، كانت تقوم بدورية بحرية، اليوم الأربعاء 24 يناير، قاربا على بعد 5 كيلومترات غرب مدينة الداخلة كان متوجها صوب جزر الكناري، وعلى متنه 57 مرشحا للهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 7 قاصرين.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات اللازمة على متن وحدة مراقبة السواحل، قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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