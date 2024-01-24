“فرحات مهني” بعد إقصاء الجزائر : كرة القدم حرمت العسكر من أي حجة وحققت العدالة للقبائل

هبة بريس _ الرباط

قال فرحات مهني ، زعيم حركة “الماك” المطالبة باستقلال منطقة القبائل بالجزائر، إن كرة القدم حققت، بطريقتها الخاصة، العدالة لمنطقة القبائل، بحرمانها الدولة الجزائرية من أي حجة رياضية ضدها وضد المئات من السجناء السياسيين ضحايا مناهضة منطقة القبائل.

وأضاف مهني في تغريدة له على منصة “اكس “، “أنه تم إقصاء المنتخب الجزائري من كأس إفريقيا للأمم بعد هزيمته الساحقة (0-1) أمام الموريتانيين، بعد أن اعتقد كل الجزائريين أنهم سيخسرون (موريتانيا) لكنهم أظهروا مستوى مشرقًا”، بحسب تعبيره.

جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري ودع بالأمس منافسات كأس أمم إفريقيا بالكوتديقوار بعد هزيمته أمام منتخب موريتانيا محتلا بذلك المرتبة الرابعة ، وهو الاقصاء الذي جر على الاتحادية الجزائرية انتقادات واسعة أسفرت عن إقالة المدرب بلماضي .

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