“فرحات مهني” بعد إقصاء الجزائر : كرة القدم حرمت العسكر من أي حجة وحققت العدالة للقبائل

2024-01-24 / 20:09
0
هبة بريس _ الرباط

قال فرحات مهني ، زعيم حركة “الماك” المطالبة باستقلال منطقة القبائل بالجزائر، إن كرة القدم حققت، بطريقتها الخاصة، العدالة لمنطقة القبائل، بحرمانها الدولة الجزائرية من أي حجة رياضية ضدها وضد المئات من السجناء السياسيين ضحايا مناهضة منطقة القبائل.

وأضاف مهني في تغريدة له على منصة “اكس “، “أنه تم إقصاء المنتخب الجزائري من كأس إفريقيا للأمم بعد هزيمته الساحقة (0-1) أمام الموريتانيين، بعد أن اعتقد كل الجزائريين أنهم سيخسرون (موريتانيا) لكنهم أظهروا مستوى مشرقًا”، بحسب تعبيره.

جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري ودع بالأمس منافسات كأس أمم إفريقيا بالكوتديقوار بعد هزيمته أمام منتخب موريتانيا محتلا بذلك المرتبة الرابعة ، وهو الاقصاء الذي جر على الاتحادية الجزائرية انتقادات واسعة أسفرت عن إقالة المدرب بلماضي .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مباراة المغرب – زامبيا .. “الأسود” يتقدمون في الشوط الأول

مباراة المغرب – زامبيا .. “الأسود” يتقدمون في الشوط…

2024-01-24 / 22:01
Photo of بعد توديع “كان كوت ديفوار”.. مدرب المنتخب التونسي يعلن استقالته

بعد توديع “كان كوت ديفوار”.. مدرب المنتخب التونسي يعلن…

2024-01-24 / 21:55
Photo of المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره الموريتاني

المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره…

2024-01-24 / 21:37
Photo of المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفوز على موريتانيا برباعية في مباراة ودية

المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفوز على موريتانيا…

2024-01-24 / 20:56
Photo of تونس تودع كأس إفريقيا وجنوب إفريقيا تتأهل إلى دور الـ 16

تونس تودع كأس إفريقيا وجنوب إفريقيا تتأهل إلى دور…

2024-01-24 / 20:44
Photo of كأس أفريقيا.. تونس تقصى أمام جنوب أفريقيا ومالي تتعادل مع ناميبيا

كأس أفريقيا.. تونس تقصى أمام جنوب أفريقيا ومالي تتعادل…

2024-01-24 / 20:03
Photo of المغرب زامبيا .. تشكيلة المنتخب الوطني

المغرب زامبيا .. تشكيلة المنتخب الوطني

2024-01-24 / 19:49
Photo of تعرف على خصوم المغرب المحتملين بثمن نهائي كأس أفريقيا

تعرف على خصوم المغرب المحتملين بثمن نهائي كأس أفريقيا

2024-01-24 / 19:28
Photo of كأس أمم إفريقيا .. جرحى في حادثة سير لحافلة نقل صحافيين

كأس أمم إفريقيا .. جرحى في حادثة سير لحافلة…

2024-01-24 / 19:18
Photo of توقيف الركراكي .. بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

توقيف الركراكي .. بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

2024-01-24 / 19:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق