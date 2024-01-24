المغرب زامبيا .. تشكيلة المنتخب الوطني
هبة بريس _ رياضة
تم الإعلان عن تشكيلة المنتخب الوطني التي ستواجه مساء اليوم الأربعاء 24 يناير 2024 منتخب زامبيا.
وتدخل المباراة في إطار الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة السادسة من منافسات كأس أفريقيا للأمم التي تحتضنها ملاعب كوت ديفوار..
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التشكيلة الرسمية لمنتخبنا الوطني لمواجهة منتخب زامبيا
📋 National Team lineup against Zambia#DimaMaghrib 🇲🇦 #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/VC1V439Kzh
— Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 24, 2024
10 تعليقات
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة للمنتخب الوطني المغربي..
تشكيلة في المستوى..
مربوحة ان شاء الله تعالى..
عناصر المنتخب الوطني المغربي قوية ماشاء الله تبارك الرحمن..
كلنا مع فريقينا أسود الأطلس..
بعد التغييرات هم الصيباري . عبد الحميد. يحيا عطيت الله ..
Mezyane Mezyane saraha
Ghi lamabghawch yghelbo wsf
تشكيلة جيدة و قوية
Tebarklah 3lihom wsf