المغرب زامبيا .. تشكيلة المنتخب الوطني

هبة بريس _ رياضة

تم الإعلان عن تشكيلة المنتخب الوطني التي ستواجه مساء اليوم الأربعاء 24 يناير 2024 منتخب زامبيا.

وتدخل المباراة في إطار الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة السادسة من منافسات كأس أفريقيا للأمم التي تحتضنها ملاعب كوت ديفوار..

التشكيلة الرسمية لمنتخبنا الوطني لمواجهة منتخب زامبيا 📋 National Team lineup against Zambia#DimaMaghrib 🇲🇦 #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/VC1V439Kzh — Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 24, 2024

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