تعرف على خصوم المغرب المحتملين بثمن نهائي كأس أفريقيا

2024-01-24 / 19:28
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هبة بريس _ رياضة

ضمن المنتخب المغربي التأهل لدور ثمن نهائي كأس أفريقيا لكرة القدم بغض النظر عن نتيجة مباراته الليلة أمام زامبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لكن “أسود الأطلس” سيسعون لتحقيق الصدارة وتفادي مواجهة صعبة في الدور الثاني.

وبدأ المنتخب المغربي مشواره في البطولة بالمجموعة السادسة، محققا فوزا كبيرا على تنزانيا، قبل أن يسقط في فخ التعادل مع الكونغو الديموقراطية 1-1 في الجولة الثانية.

ويتصدر المغرب ترتيب المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط وضمن في أسوأ الأحوال تأهله كأحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث بين المجموعات الست بعد خسارة كوت ديفوار أمام غينيا الاستوائية 0-4 (3 نقاط في المجموعة الأولى) وتعادل غانا مع موزامبيق 2-2 (نقطتان في المجموعة الثانية).

ويتقدم “أسود الأطلس” بفارق نقطتين عن زامبيا والكونغو الديمقراطية، فيما تقبع تنزانيا في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

وسيطمح المنتخب المغربي رغم ضمانه التأهل لتحقيق الفوز على زامبيا، والتأهل على رأس المجموعة السادسة، لتجنب مواجهة المنتخبات “الكبيرة” في ثمن النهائي.

ومن المحتمل أن يصطدم المنتخب المغربي في حال أنهى دور المجموعات في الوصافة بالمنتخب المصري ثاني المجموعة الرابعة.

أما في حالة ما احتل المغرب المركز الثالث، فسيواجه في الدور الثاني، متصدر المجموعة الرابعة منتخب أنغولا أو متصدر المجموعة الثالثة منتخب السنغال وذلك اعتمادا على نقاط الثوالث في باقي المجموعات.

لكن رغبة المنتخب المغربي ستكون بتحقيق الفوز، وبالتالي صدارة المجموعة السادسة، ومواجهة ثاني المجموعة الخامسة، التي تضم تونس، وجنوب أفريقيا، وناميبيا، ومالي.

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‫9 تعليقات

  6. بدأ المنتخب المغربي مشواره في البطولة بالمجموعة السادسة محققا فوزا كبيرا على تنزانيا

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