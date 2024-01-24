كأس أمم إفريقيا .. جرحى في حادثة سير لحافلة نقل صحافيين

هبة بريس _ رياضة

تعرضت حافلة تقل صحفيين، كانت في طريق عودتها من ياموسوكرو، عاصمة كوت ديفوار، بعد تغطية مباراة برسم منافسات كأس إفريقيا للأمم 2023، لحادثة سير اليوم الأربعاء حوالي الساعة الثانية صباحا عند مدخل أبيدجان، مما أدى إلى وقوع إصابات بين الركاب، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت يومية “فراتيرنيتي ماتان” عن مصلحة التواصل التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة قولها إنه لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح، مشيرة في المقابل إلى إصابة بعض الصحفيين، معظمهم أجانب.

وذكرت وكالة الأنباء الإيفوارية، من جهتها، أن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالرياضة، سيلاس ميتش أدجي، قام اليوم بزيارة الصحفيين المصابين في هذه الحادثة.

وتعرضت الحافلة التي تقل الصحفيين المعتمدين للنسخة الـ 34 من كأس الأمم الأفريقية لحادثة سير في بلدة بلاتو، مما أدى إلى إصابة عدد من الركاب الذين تم نقلهم على الفور إلى المراكز الاستشفائية الجامعية بتريشفيل وكوكودي أنغري.

وسجلت وكالة الأنباء الإيفوارية أن التقييم الأخير الذي أجراه مسؤولو الصحة يشير إلى وقوع إصابات طفيفة، لافتة إلى أن معظم الصحفيين الذين تم استقبالهم بشكل عاجل قد غادروا المستشفى جميعا.

وأشارت إلى أن المصابين الآخرين سيتمكنون أيضا من العودة إلى مقرات إقامتهم، قبل نهاية اليوم.

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