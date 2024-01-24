ياسين أحجام يروج لعمله الجديد “دار النسا
هبة بريس_ نجلاء مزيان
روج الفنان المغربي ياسين أحجام لدوره الجديد في المسلسل الدرامي “دار النسا” الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل على القناة الثانية.
ونشر الفنان المغربي صورة له أثناء تجسيده لشخصية “سي مكي” معلقا عليها:”ماكين ما يتخبى ، قريبا في رمضان الأبرك أطل عليكم بشخصية جديدة تدعى سي المكي في مسلسل دار النسا، من إخراج سامية أقريو”.
وجدير بالذكر أن المسلسل الدرامي عرف مشاركة ألمع نجوم الدراما أبرزهم أمين الناجي، ابتسام العروسي، ياسين أحجام و ممثلين شباب مثل ربيع الصقلي، فاطمة الزهراء قنبوع، سعد موفق وغيرهم..
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“كلام في الفن” ياسين أحجام قدم عدة أفلام ومسلسلات مغربية وعربية. لم تنل منه عجرفة الفن، متواضع، عصامي، جمع بين عالم الفن والسياسة لكنه ترك هذه الأخيرة وتمسك بالأول، يملك في رصيده الفني قائمة طويلة من الأعمال الفنية التي أغنت مساره المهني كموعد مع المجهول”، “ماريا نصار”، “رمانة وبرطال”، “الأبرياء”، “الأخطبوط”، “البعد الآخر”، “حديدان عند الفراعنة”، “زينة الحياة”، “الغالية”، “كريمة”، “إلى الأبد”، “بنات لالة منانة”…. “رسالة 24” تواصلت مع ياسين أحجام الممثل المغربي الهادئ الذي يحفر اسمه بعيدا عن ضجيج “السوشل ميديا” عكس بعض زملائه الذين جرفهم التيار الافتراضي .. في 2011 “الغريب” أول مسلسل مغربى يدخل سوق الدراما العربي مسلسل “الغريب”، بطولة ربيع القاطى وفريدة بوعزاوى ومحمد مروازى وهلال قمر وعز العرب الكغاط وعادل أبا تراب، وسيناريو نوفل التريكى ويونس بواب، فكرة ومعالجة درامية ليلى التريكى، كيث كونجهام، توم شلسنكر ومن إخراج ليلى التريكى، وهو عبارة عن فانتازيا دراما ملحمية أكشن رومانسى وصراع بين الحب والواجب، تدور أحداثه فى 32 حلقة من الإثارة والتشويق عن شخصية “ليل” قائد جيش الحمية المحارب الفريد الذى يحكم الأرض وأسرته هما “يارا” و”نيران” اللذين يعتبرهما مثل إخوته رغم أنهما المنافسان له فى القيادة والحكم، ليتغير كل ذلك فجأة وتنقلب “يارا” على حكم الحمية وتقود المقاومة ضد الطغاة وتم تكليف “ليل” و”نيران” بالقبض عليها أو قتلها .. في 2021 “يارا” أول فنانة لبنانية عربية تغني باللهجة المغربية تتر لمسلسل مغربي، لي كانقدمو كهدية للشعب المغربي في أغنية “اه عالمكتوب” تتر المسلسل “ولاد العم”، هو من اخراج، إبراهيم الشكيري، ومن بطولة عزيز داداس وفاطمة خير وربيع القاطي وعبد الله ديدان، وسعيد آيت باجا، ونعيمة بوحمالة، وغيرها من الوجوه التي تجسد بطولة العمل .. “محمد مفتاح بين السينما و الدراما” ممثل مغربي صعد خشبة المسرح مبكرا، وأعطته مشاركته في الأفلام التاريخية مع كبار المخرجين العرب شهرة واسعة في الوطن العربي. شارك في أفلام عالمية منذ السبعينيات، وحصل على جائزة أفضل ممثل أجنبي في مهرجان فينسيا السينمائي. حيث شارك عام 1973 في فيلم “الشيء المستحيل” للمخرج الأميركي جون فرانكين هايمر، لكن المنتج الإسرائيلي لم يشر في إعلانات العرض إليه، لأن اسمه “محمد”. شارك بعدها في أفلام إيطالية وإنجليزية وفرنسية، وفي غالبية الأفلام السينمائية المغربية، مثل “جارات أبي موسى” للمخرج محمد عبد الرحمن التازي، و”طيف نزار” لكمال كمال، و”عطلة نهاية الأسبوع” لداود أولاد السيد. أحدثت الدراما التلفزيونية السورية تحولا كبيرا في مساره ومنحته شهرة واسعة في العالم العربي، وبات أشهر مغربي يعرفه المشارقة في مجال التمثيل، ويدين في ذلك إلى المخرج السوري حاتم علي الذي أشركه في عدد من مسلسلاته التاريخية الناجحة ألتي صورت معظم مشاهدها في مدن مغربية بأدوار رئيسية، ومنها “صقر قريش”، و”ربيع قرطبة”، و”ملوك الطوائف”، وغيرها. شارك مع الفنان محمود عبد العزيز في بطولة مسلسل “باب الخلق” الذي عرض على التلفزيون المصري. دخل مجال الإخراج والإنتاج، وقدم مشاريع أفلام طويلة من قبيل “أحرف وحجر” و”خذني معك”. كما شارك في أعمال كوميدية مغربية سريعة الإنجاز قدمت في شهر رمضان، مثل سلسلة “الهاربان” و”عش نهار تسمع أخبار”، وعبر عن حلمه بتجسيد دور الزعيم التاريخي المغربي عبد الكريم الخطابي. تعرض للنقد لمشاركته بدور صامت جسّده دون صوت في فيلم “الرسالة” للمخرج الراحل مصطفى العقاد، وهو دور صهيب الرومي، وفي مسلسل “عمر بن الخطاب” وفيلم “طيف نزار”، بمبرر أن عربيته ليست فصيحة بالشكل المطلوب. من الجزيرة نت إلى عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية وجه الفنان المغربي نعمان الحلو انتقادات لاذعة لزميله الفنان و الممثل المغربي محمد مفتاح ، بعد قبول هذا الاخير لعب دور يهودي إسرائيلي إلى جانب المصري عادل إمام في مسلسل ” مأمون وشركاءه ” ، نعمان اعتبر ان هذا الاختيار ، ” هو لعب في الماء العكر بالظبط كما هو الحال بالنسبة لإسناد أدوار عاهرات لمغربيات في الدراما المصرية “، مستغربا كيف لم يكن ممكنا الاستعانة بيهودي مصري ، عراقي ، تونسي أو يمني. هذا و قد شدد الفنان نعمان لحلو قائلا : ” نحن المغاربة متسامحين ومتعايشين مع جميع الأديان، ونظرتنا للمسيحي واليهودي لا تقل احتراما عن نظرتنا للمسلم ، وإن كنّا ضد الصهيونية.
رمضان ديال العبادة او القرآن او نتا اسي أحجام مقابل ليا لخوة لخاوي نتا او هديك المراهقة الشارقة سامية اقريو
رمضان ديال العبادة او القرآن او نتا اسي أحجام مقابل ليا لخوة لخاوي نتا او هديك المراهقة الشارقة سامية اقريو