ياسين أحجام يروج لعمله الجديد “دار النسا

هبة بريس_ نجلاء مزيان

روج الفنان المغربي ياسين أحجام لدوره الجديد في المسلسل الدرامي “دار النسا” الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل على القناة الثانية.

ونشر الفنان المغربي صورة له أثناء تجسيده لشخصية “سي مكي” معلقا عليها:”ماكين ما يتخبى ، قريبا في رمضان الأبرك أطل عليكم بشخصية جديدة تدعى سي المكي في مسلسل دار النسا، من إخراج سامية أقريو”.

وجدير بالذكر أن المسلسل الدرامي عرف مشاركة ألمع نجوم الدراما أبرزهم أمين الناجي، ابتسام العروسي، ياسين أحجام و ممثلين شباب مثل ربيع الصقلي، فاطمة الزهراء قنبوع، سعد موفق وغيرهم..

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