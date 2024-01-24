برلمانية تسائل “لفتيت” عن مآل تقرير المفتشية العامة المنجز عن جماعة المنصورية

2024-01-24 / 18:20
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هبة بريس _ الرباط

دعت هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير الداخلية، إلى تزويد المجموعة بنسخة من تقرير الزيارة التي قامت بها المفتشية العامة للوزارة، إلى مقر جماعة المنصورية بإقليم بنسليمان.

وأضافت بناني الرطل في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، أن هذه الزيارة التي دامت أكثر من شهر، خُصصت للبحث في مضمون العديد من الملفات المرتبطة بالتعمير والشهادات الإدارية الخاصة بتقسيم الأراضي غير المبنية.

واسترسلت النائبة البرلمانية، كما همت الزيارة ملفات الصفقات العمومية، وسندات الطلب، ومنح الجمعيات والأعوان العرضيين، والتدبير المفوض لقطاع النظافة، والمحروقات والمداخيل والمصاريف وغيرها من الملفات.

وذكرت بناني الرطل أن زيارة المفتشية العامة لوزارة الداخلية شملت كذلك القيام بعدد من الزيارات المعاينة لعدة مشاريع، والاستماع لمسؤولي بعض المصالح الإدارية بالجماعة.

هذا ودعت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وزير الداخلية إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة بناء على التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للوزارة المتعلق بما تم تسجيله من خروقات في الجماعة.

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‫3 تعليقات

  1. من المهم تزويد المجموعة بنسخة من تقرير الزيارة التي قامت بها المفتشية العامة للوزارة

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  2. الزيارة التي دامت أكثر من شهر خُصصت للبحث في مضمون العديد من الملفات المرتبطة بالتعمير والشهادات الإدارية الخاصة بتقسيم الأراضي غير المبنية

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