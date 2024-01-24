“كنت زي القمر”.. ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل بتشويهها

نجلاء مزيان - هبة بريس

اتهمت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، طبيب تجميل لبناني معروف في الوسط الفني بتشويه ملامحها، وذلك بعد إجرائه لها عملية تجميلية.

ونشرت الإعلامية المصرية، عبر حسابها على “إنستغرام”، منشورا مصحوبا بوجهين زعم الطبيب أنهما لريهام سعيد، قبل وبعد جراحة التجميل، نافية أن تكون صورة (قبل) لها.

وعلقت ريهام على الصورة قائلة: “يعني وصل بيك الإجرام إنك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفة وتقول إنها أنا؟ ده أنا كنت زي القمر قبل ما أجيلك.. مين الست اللي إنت حاطتها دي؟ والدتك؟

وواصلت: “عارف؟ أنا هارفع عليك قضية وهابطلك طب عشان إنت بتإذي ناس كتير أوي.. أنت أبعد حاجة عن أنك تكون دكتور.. أنت وقعت غلط خالص”، على حد وصفها.

وأضافت: “أنا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد، كل ما أروح لدكتور أغيب عشان بوظ لي وشي وأنا بداري بالمكياج.. لا أنا هتطلع لايف أوريهم إنت عملت أيه؟ حاطت أي صوره فيك لواحده تانيه وبتقول أنها أنا ؟”.

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