وزارة العدل تطلق خدمة رقمية جديدة لتدبير طلبات الجنسية
انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، أعطى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، انطلاقة العمل بالمنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة، بتتبع تدبير طلبات الجنسية.
وتهدف هذه المنصة الرقمية المطورة بكفاءات داخلية، تقديم خدمة رقمية جديدة، لرفع مختلف الصعوبات التي تعترض طالبي شهادة الجنسية الأصلية، والمرتبطة أساسا بكثرة التنقلات إلى مقر المحكمة لوضع الطلب وتتبعه.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير على أن هذه المنصة ” الهدف منها رفع مختلف الصعوبات التي تعترض طالبي شهادة الجنسية الأصلية، والمرتبطة أساسا بكثرة التنقلات لمقر المحكمة، عند وضع الطلب، والاستفسار عن وضعيته وعند استلام شهادة الجنسية، وعدم توحيد مبالغ الرسوم القضائية بمختلف المحاكم، وكذا التأخر في معالجة الطلبات وتسليم الشواهد داخل أجال معقولة، بالنسبة للقاطنين خارج المغرب “.
هذا وتتيح هذه الخدمة المتوفرة عبر الويب، وتطبيق الهاتف المحمول، تسهيل إجراءات استصدار وثيقة الجنسية المغربية، وتدبير معالجة الطلبات، كما تعتبر تتويجا لانخراط وزارة العدل في ورش الرقمنة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
يجب اولا محاربة الفساد والفاسدين وربط المسؤولية بالمحاسبة بدءا بالوكيل السابق بورزازات احمد باكي الدي ضلم واهان مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وكتبت عليه الصحافة ما لم يقله عمر عن الخمر وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات و٢٠١٢ وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين ولن يرتاح قلبي حتى اسمع بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي وبمواطنين اخرين اللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس العزيزة
خدمة جليلة وجميلة على طالبي شهادة الجنسية..
هذه المنصة ستساعد العديد من المواطنين طالبي هذه الشهادة لتسلمها بسهولة ..
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة..
خطوة إيجابية من طرف وزارة العدل ..
الرقمنة هي مشروع مستقبلي لتسهيل تسلم الوثائق الإدارية ..
خدمة جليلة نتمنى المزيد ..