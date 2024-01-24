مستعملا غطاء سريره.. انتحا.ر سجين داخل سجن عكاشة

هبة بريس

كشفت إدارة السجن المحلي بعين السبع 1، ظروف وفاة السجين (ر.ش).

وأكدت إدارة السجن، في بلاغ لها، أن السجين المذكور أقدم على الانتحار شنقا داخل غرفته وذلك باستعمال غطاء السرير الخاص به، وقد قامت إدارة المؤسسة، بمجرد علمها بحادثة الانتحار، بتبليغ السلطات القضائية المختصة، كما قامت باستقبال والدة المعني بالأمر وإبلاغها بالحادث مع تقديم التعازي لها.

وأضافت إدارة السجن، أن السجين المذكور كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية حادة نتجت عنها تصرفات عنيفة وعدوانية، سواء تجاه نفسه أو الموظفين وحتى تجاه عائلته، وهو ما حتم على إدارة المؤسسة وضعه تحت المتابعة النفسية بمجرد إيداعه بها، كما سبق له الاستفادة من المتابعة الطبية بمستشفى ابن رشد ووصفت له الأدوية المناسبة لحالته المرضية.

أما بخصوص ادعاءات زوجته بوجود آثار على جثته بعد وفاته، أكدت إدارة السجن، أن الأمر يتعلق بعلامات كانت موجودة على جسد المعني بالأمر عند ولوجه إلى المؤسسة، وهي المعلومات المثبتة في ملفه الخاص، حيث يتعلق الأمر بتشوه جلدي على مستوى اليد اليمنى وكدمة على مستوى الجانب الأيسر للوجه.

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