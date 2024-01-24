ميناء الداخلة يواصل التوسع و يحقق عوائد مالية غير مسبوقة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أرقام إيجابية نشرها المكتب الوطني للصيد بخصوص ميناء الداخلة الذي حقق حصيلة غير مسبوقة، حيث سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، على مستوى ميناء الداخلة، ارتفاعا بنسبة 14 في المئة خلال سنة 2023.

وأفاد المكتب، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن الكمية المفرغة بميناء الداخلة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى دجنبر 2023، بلغت 153 ألفا و827 طنا، في مقابل 134 ألفا و717 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وأوضح أن القيمة المالية لهذه المفرغات سجلت ارتفاعا بنسبة 15 في المئة إلى أزيد من 96.16 مليون درهم، مقابل 83.83 مليون درهم على أساس سنوي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp