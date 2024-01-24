“الأحرار” يثمن نجاح الحكومة في تنزيل برنامج الدعم المباشر
ثمن أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، نجاح الحكومة في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع نهاية السنة الماضية، في احترام تام للأجندة الملكية المسطرة.
وأكد الحزب في بلاغ نشر عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن هذا البرنامج الوطني الهام الذي تعول عليه بلادنا، ليقدم حلولا عملية لإشكاليات معقدة تطال عددا من الأسر الفقيرة والهشة، من شأنه تأمين هذه الأسر ضد مخاطر وتقلبات الحياة. مستحضرين في ذات السياق، أن هذا الورش الوطني الطموح يعتبر فرصة تاريخية، وثورة اجتماعية حقيقية، بقيادة جلالة الملك، نصره الله، وتعاقدا اجتماعيا جديدا بين الدولة والمواطنين، في احترام لمبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد.
وف سياق متصل، توقف المكتب السياسي عند نجاح الحكومة في الإطلاق الفعلي لعملية تسجيل الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي تتراوح قيمته بين 70.000 و100.000 درهم، في خطوة تؤكد وفاء الحكومة بالتزاماتها، الرامية لتعزيز قدرة الأسر المغربية على امتلاك سكن لائق، ودعم القدرة الشرائية للأسر الهشة والمتوسطة على حد سواء، إضافة إلى إنعاش قطاع العقار الذي تضرر بشكل كبير خلال فترة الجائحة.
9 تعليقات
تنزيل الدعم المباشر للفئة الهشة ليس بالسهل ..
تحية تقدير واحترام هاته الحكومة رغم عدة عراقيل فإنها استطاعت تنزيل الدعم بنجاح ..
نتمنى لهم حظ موفق ان شاء الله تعالى..
شكرا للحكومة على حسن تدبيرها الدعم المباشر للمواطنين..
مجهودات مبروكة بإذن الله تعالى..
دامت لكن الثقة والاخلاص ..
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة يارب العالمين..
اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.الذي أعطى تعليماته السامية لصرف منح الدعم المباشر..
الارامل لي كانو عندهم 3اولاد كانو كايستافدو 1050 ورجعو كايستافدو 600درهم لايعقل ولاينبغي الاستمرار في المغلاطات والكذب على جلالة الملك والشعب