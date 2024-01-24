بالأرقام.. هاته هي أسعار الخضر و الفواكه بأسواق الدار البيضاء
هبة بريس ـ الدار البيضاء
شهدت أسعار الخضر و الفواكه بالدار البيضاء كما هو حال جميع المدن المغربية انخفاضا ملحوظا في الأيام الأخيرة و ذلك بعد أسابيع من الارتفاع لأسباب مختلفة.
و في هذا الصدد، نشرت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات”، الموكول لها تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية، أسعار الخضر و الفواكه لهذا الأسبوع، حيث انخفض سعر البطاطس ليتراوح ما بين 2.50 دارهم و 4 دراهم للكيلوغرام، كما وصل سعر الطماطم بين 1.50 دراهم و3.50 دراهم.
و انخفض سعر خضر أخرى كالجزر الذي أصبح في حدود درهم ونصف للكيلوغرام، فضلا على البصل الذي يتراوح سعره بين 4 و 6 دراهم للكيلوغرام الواحد.
أما بالنسبة لأسعار الفواكه، فعرفت انخفاضا ملحوظا كذلك، إذ استقر سعر الموز المستورد بين 10 و 15 درهم للكيلوغرام، بينما وصل سعر التفاح المستورد بين 11 و 20 درهما للكيلوغرام، فيما استقر سعر الرمان ليتراوح بين 6 و 9 دراهم للكيلوغرام، بينما البرتقال وصل نتوسط سعره لثلاث دراهم ونصف.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
أثمنة في المتناول ونتمنى ان تستمر على هذا النحو..
تراجع أسعار الخضر والفواكه ناتج عن جمركة السلطات الموريتانية للمنتجات المغربية..
اللهم اسقينا الغيث النافع يارب العالمين..
يجب مراعاة ظروف المواطنين الصعبة ..
أثمنة في المتناول ولله الحمد..
اللهم احفظ هاته النعم من الزوال ..
عليهم تحديد الأسعار على هذا النحو ..