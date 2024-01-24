بالأرقام.. هاته هي أسعار الخضر و الفواكه بأسواق الدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهدت أسعار الخضر و الفواكه بالدار البيضاء كما هو حال جميع المدن المغربية انخفاضا ملحوظا في الأيام الأخيرة و ذلك بعد أسابيع من الارتفاع لأسباب مختلفة.

و في هذا الصدد، نشرت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات”، الموكول لها تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية، أسعار الخضر و الفواكه لهذا الأسبوع، حيث انخفض سعر البطاطس ليتراوح ما بين 2.50 دارهم و 4 دراهم للكيلوغرام، كما وصل سعر الطماطم بين 1.50 دراهم و3.50 دراهم.

و انخفض سعر خضر أخرى كالجزر الذي أصبح في حدود درهم ونصف للكيلوغرام، فضلا على البصل الذي يتراوح سعره بين 4 و 6 دراهم للكيلوغرام الواحد.

أما بالنسبة لأسعار الفواكه، فعرفت انخفاضا ملحوظا كذلك، إذ استقر سعر الموز المستورد بين 10 و 15 درهم للكيلوغرام، بينما وصل سعر التفاح المستورد بين 11 و 20 درهما للكيلوغرام، فيما استقر سعر الرمان ليتراوح بين 6 و 9 دراهم للكيلوغرام، بينما البرتقال وصل نتوسط سعره لثلاث دراهم ونصف.

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