بتهم التشهير.. لاعب الأهلي صلاح محسن يجر زوجته للقضاء

هبة بريس - وكالات

أعلن محامي مهاجم النادي الأهلي المصري صلاح محسن عن تحريك دعوى قضائية في عدة اتهامات ضد زوجة محسن، بعد تسريبها عددا من المحادثات الخاصة التي تعود له.

وأكد المحامي طارق جميل سعيد في مقابلة إعلامية، إن زوجة اللاعب المصري ارتكبت على الأقل 4 جرائم، وهي الاستيلاء على رسائل شخصية مملوكة لزوجها، ونشرها، والتشهير به، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوّه إلى أن صلاح محسن، الوحيد الذي يمتلك حق تحريك الدعوى، مشددا على أن الاتهامات الأربعة التي ارتكبتها زوجة موكله تعرضها للسجن وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه (9,600 دولار)، وفقا للقانون.

وكانت تسريبات لاحقت مهاجم النادي الأهلي المصري بخيانة زوجته، قد أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دافع صلاح محسن عن نفسه، مبينا أنه “منفصل عن زوجته منذ مدة”.

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