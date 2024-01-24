بعد الإقصاء من “الكان”.. جمال بلماضي يعلن استقالته

هبة بريس - القسم الرياضي

أعلن مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي استقالته من تدريب منتخب “الخضر” عقب الإقصاء من الدور الأول، في “كان” كوت ديفوار.

ونقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، ذكر مصدر رسمي أن بلماضي سيرسم استقالته بعد عودة المنتخب إلى أرض الوطن.

وأضاف أن بلماضي حرص على تحية لاعبيه واحدا تلو الآخر، بعد لقاء موريتانيا، وأعلن استقالته للاعبين بغرفة تغيير الملابس عقب الهزيمة.

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