انطلقت من تونس نحو أوربا.. مصرع شخصين داخل حاوية تبريد في سفينة

هبة بريس - وكالات

لقي قاصران حتفهما بعد قضائهما ثماني ساعات داخل حاوية تبريد في سفينة متجهة من تونس نحو دولة أوروبية خلال محاولة هجرة غير قانونية، على ما أفاد جهاز الحماية المدنية.

وقال المدير المحلي للحماية المدنية منير الريابي لفرانس برس “توفي شخصان تتراوح أعمارهما بين 16 و17 عاما من أصل أربعة تسللوا داخل حاوية لتبريد الغلال والخضار فوق سفينة تجارية كانت متجهة نحو بلد أوروبي”.

وقضى القصر الأربعة نحو ثماني ساعات داخل الحاويات المبردة “قبل أن ينتبه إليهم طاقم السفينة ويعود أدراجه إلى ميناء تونس”، وفقا للريابي.

وأما الشخصان الآخران فهما في “حالة مستقرة بالمستشفى”، وفقا لذات المصدر.

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