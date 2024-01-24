مؤثر مغربي يصنع الحدث و وزير سياحة الكوت ديفوار يستقبله و يشكره
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أحدث الشاب المغربي “صابر الشاوني” ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي، ليس المغربية فحسب و إنما الإفريقية و خاصة بدولة الكوت ديفوار التي يتواجد يها حاليا لتشجيع المنتخب المغربي.
صابر الشاوني المؤثر الذي اشتهر في موقع “تيكتوك” و “انستغرام” خلق الحدث عبر نشره المئات من الفيديوهات القصيرة مع جماهير إيفوارية بطريقة عفوية، فضلا على تصويره ثقافة البلاد و كرم شعبها و غيرها من الأمور التي جعلت العالم يتعرف على دولة الكوت ديفوار بطريقة سلسة و كوميدية.
إشعاع صابر الشاوني دفع وزير السياحة الايفواري فوفانا سياندو لتوجيه دعوة رسمية له و استقبله بمكتبه بمقر وزارة السياحة الإيفوارية و شكره على كل ما قدمه للترويج للسياحة و لثقافة البلد الإيفواري، كما كان لصابر التفاتة جميلة خلال هذا اللقاء بعد أن حرص على الحضور بالجلباب المغربي و قدم هدية مغربية للوزير الإيفواري عبارة عن “الشاشية” الشمالية.
كما قدم الوزير الايفواري كلمة شكر و امتنان نيابة عن شعبه و حكومته لصابر و لكل المغاربة الذين أظهروا جمال الكوت ديفوار و أبرزوا وجه ساحل العاج الجميل، مؤكدا أنه سيتم توقيع اتفاقية دعم و تعاون بين وزارة السياحة و صابر الشاوني للترويج للسياحة الإيفوارية من خلال أعمال مستقبلية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
الشعب العاجي معشب سخي و كريم و مضياف و خير دليل على ذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك أتنمنى زيارتها إن كان في العمر بقية
كرم المغاربة لا يعد ولا يحصى..
شكرا صابر الشاوني على نشره الإيجابية في الكوديفوار..
الشعب المغربي ولله الحمد شعب راقي جدا..
فيديوهات عفوية لصابر كسبت قلوب الايفواريين وعن حبهم له ..
المغرب والكوديفوار أخوة..
الحمد لله على المغاربة ينشرون صورة رائعة عن البلدان الأخرى..
تحية تقدير واحترام لليوتبر صابر الشاوني ..
هذا هو المغربي الأصيل….واصل….عاش المغرب و دام العز للمغاربة