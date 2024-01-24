مؤثر مغربي يصنع الحدث و وزير سياحة الكوت ديفوار يستقبله و يشكره

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أحدث الشاب المغربي “صابر الشاوني” ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي، ليس المغربية فحسب و إنما الإفريقية و خاصة بدولة الكوت ديفوار التي يتواجد يها حاليا لتشجيع المنتخب المغربي.

صابر الشاوني المؤثر الذي اشتهر في موقع “تيكتوك” و “انستغرام” خلق الحدث عبر نشره المئات من الفيديوهات القصيرة مع جماهير إيفوارية بطريقة عفوية، فضلا على تصويره ثقافة البلاد و كرم شعبها و غيرها من الأمور التي جعلت العالم يتعرف على دولة الكوت ديفوار بطريقة سلسة و كوميدية.

إشعاع صابر الشاوني دفع وزير السياحة الايفواري فوفانا سياندو لتوجيه دعوة رسمية له و استقبله بمكتبه بمقر وزارة السياحة الإيفوارية و شكره على كل ما قدمه للترويج للسياحة و لثقافة البلد الإيفواري، كما كان لصابر التفاتة جميلة خلال هذا اللقاء بعد أن حرص على الحضور بالجلباب المغربي و قدم هدية مغربية للوزير الإيفواري عبارة عن “الشاشية” الشمالية.

كما قدم الوزير الايفواري كلمة شكر و امتنان نيابة عن شعبه و حكومته لصابر و لكل المغاربة الذين أظهروا جمال الكوت ديفوار و أبرزوا وجه ساحل العاج الجميل، مؤكدا أنه سيتم توقيع اتفاقية دعم و تعاون بين وزارة السياحة و صابر الشاوني للترويج للسياحة الإيفوارية من خلال أعمال مستقبلية.

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