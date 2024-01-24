وزارة بنموسى توقف الاقتطاعات وتناقش وضعية 545 من الموقوفين

هبة بريس _ الرباط

كشفت مصادر هبة بريس، عن معطيات تفيد بأن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قررت وقف الاقتطاعات المبرمجة ومناقشة وضعية 545 من الموقوفين في لقاء يوم الثلاثاء 30 يناير 2024.

وقالت الجامعة الحرة للتعليم في بلاغ لها، توصلت هبة بريس بنسخة منها، إن القرار جاء على هامش اجتماع اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي تطرق من خلاله المجتمعون إلى عدة محاور من بينها:

1_ وضعية الموقوفين عن العمل والاقتطاعات التي همت أجور عدد من الموظفين.

2_ الاطلاع وإبداء الرأي بشأن المراسيم والقرارات التي سيتم عرضها على أنظار المجلس الحكومي يوم 25 يناير 2024 والتي تهم أساسا تعديل القانون 07.00 المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

3_ الاطلاع وإبداء الرأي بشأن 42 من القرارات والمراسيم التطبيقية للنظام الأساسي حتى يتم إصدارها بشكل متزامن وتسريع أجرأتها مع ما سيترتب عنها من وضعيات وحقوق مهنية ( الترقيات الترسيم..) مجسدة لاتفاق 10 دجنبر و 26 دجنبر 2023 التي التزمت اللجنة بالتقيد التام بمضمون المحضرين الاتفاقيين، كما تم تحديد تاريخ 08 فبراير 2024 لعرض مشروع النظام الأساسي على المصادقة بالمجلس الحكومي، ومباشرة صرف المستحقات المالية نهاية شهر مارس.

4_ إحداث لجنتين عن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية تخصص إحداها للعمل على كيفية رصد منحة 5000 درهم للعاملين بالمناطق النائية وصعبة الولوج والأخرى لتعويض عائلات ضحايا الزلزال من رجال ونساء التعليم البالغ عددهم 09 حالات، وهو ما كان موضوع تحفظ سابق من طرف الجامعة الحرة للتعليم فيما يتعلق بالقيمة والآلية، معتبرة أن ما سلف ذكره هو أن كان بتعاون مع المؤسسة كما كان بالمحضر فهو مسؤولية محضة للوزارة.

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