نجوم مغاربة يهنؤون المنتخب الموريتاني

2024-01-24 / 11:29
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نجلاء مزيان - هبة بريس

حرص عدد من النجوم المغاربة على تهنئة المنتخب الموريتاني عقب تأهله لثمن نهائي كأس أفريقيا لأول مرة.

وفي هذا الصدد، وجهت الفنانة و البرلمانية كليلة بونعيلات رسالة بالحسانية للشعب الموريتاني جاء فيها :”وخيرت وني ببلاد المليون شاعر مع طلوع الدرجة،تهانينا الحارة لمنتخب ( المرابطون)”.

وبدورها قالت سعيدة شرف :”الف مبرووووووووك أصل الكورة نزادت بياسر سكي بعد مني أنا من هون إلى نواكشوط اصل النصر و اتاي العصر، أنا فرحانة يا عالم”.

وجدير بالذكر أن المنتخب الموريتاني حصد أول فوز له بالبطولة القارية، ليحتل المركز الثالث في المجموعة، بينما توقف رصيد المنتخب الجزائري عند نقطتين بالمركز الرابع.

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‫4 تعليقات

  1. كانت مقابلة عالمية … هي قصيدة شعرية من اهل شنقيط العظماء … افرحنا انتصار موريطانيا و انهزام الجزائر ليس موضوعا للنقاش و لا يعنينا بثاتا

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  2. ” تهنئة المنتخب المنتخب الفلسطيني ” تأهل المنتخب الفلسطيني إلى دور الـ16 من كأس آسيا قطر 2023 لكرة القدم، عقب فوزه على منتخب هونغ كونغ بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة، اليوم الثلاثاء. وبهذا الفوز، رفع منتخب فلسطين رصيده إلى 4 نقاط وضمن تواجده كأفضل ثالث خلف إيران الأولى 9 نقاط، والإمارات الثانية بفارق الأهداف. وافتتح عدي الدباغ التسجيل لمنتخب فلسطين في الدقيقة 12 من زمن المباراة، قبل أن يضيف زيد قنبر ثاني الأهداف في الدقيقة 48. واختتم الدباغ ثلاثية منتخب الفدائي في الدقيقة 60 من زمن المباراة، ليبصم على تأهل تاريخي لفلسطين للدور ثمن النهائي. وكاد التأهل يضيع على منتخب فلسطين بسبب ركلة جزاء تحصل عليها هونج كونج في الدقيقة 90+8، لكن العارضة منعت الكرة من دخول الشباك الفلسطينية.

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