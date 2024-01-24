نجوم مغاربة يهنؤون المنتخب الموريتاني

نجلاء مزيان - هبة بريس

حرص عدد من النجوم المغاربة على تهنئة المنتخب الموريتاني عقب تأهله لثمن نهائي كأس أفريقيا لأول مرة.

وفي هذا الصدد، وجهت الفنانة و البرلمانية كليلة بونعيلات رسالة بالحسانية للشعب الموريتاني جاء فيها :”وخيرت وني ببلاد المليون شاعر مع طلوع الدرجة،تهانينا الحارة لمنتخب ( المرابطون)”.

وبدورها قالت سعيدة شرف :”الف مبرووووووووك أصل الكورة نزادت بياسر سكي بعد مني أنا من هون إلى نواكشوط اصل النصر و اتاي العصر، أنا فرحانة يا عالم”.

وجدير بالذكر أن المنتخب الموريتاني حصد أول فوز له بالبطولة القارية، ليحتل المركز الثالث في المجموعة، بينما توقف رصيد المنتخب الجزائري عند نقطتين بالمركز الرابع.

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