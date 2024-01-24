الكويت.. تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نائبا للأمير

هبة بريس - وكالات

صدر أمر أميري بالكويت، اليوم الأربعاء 24 يناير، بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، نائبًا للأمير طوال فترة غياب الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية؛ فقد نص الأمر الأميري في المادة الثانية، على تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، نائبًا للأمير، كما تنص على أن يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي العهد.

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