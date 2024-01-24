مشروع نقل الكهرباء من الصحراء المغربية إلى الشمال على مسافة 1400 كلم
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بشرت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة أن المملكة تسير باتجاه بلورة مشروع طاقي ضخم يتجلى في نقل الكهرباء من الصحراء المغربية إلى الشمال.
و في هذا الصدد، أوضحت بنعلي في مداخلة لها بمجلس المستشارين أن المغرب قرر تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة من خلال تقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية عبر رصد ميزانيات مهمة لهاته المشاريع.
و أضافت ذات الوزيرة أنه قد تمت برمجة حوالي 23 مليار درهم خلال الفترة 2027-2023، وذلك من أجل إدماج أمثل للطاقات المتجددة وتأمين تزويد مختلف الجهات بالكهرباء، مشيرة إلى إطلاق طلب اهتمام لإنشاء الربط الكهربائي المباشر من الجهد العالي بقدرة 3 جيغا واط، على مسافة 1400 كلم والذي سينقل الكهرباء من الجنوب إلى الشمال.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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بصيغة اخرى ستستفيد صحراءنا من مصاريف طاقة المغرب الاحفورية التي ستتحول الى طاقة نظيفة خدمة للاقتصاد والبيىءة وكذلك ستعوض للبلاد القيمة المضافة.
مشروع نقل الكهرباء من الصحراء المغربية إلى الشمال على مسافة 1400 كلم
المملكة تسير باتجاه بلورة مشروع طاقي ضخم
المغرب قرر تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة
من المهم تقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية عبر رصد ميزانيات مهمة لهاته المشاريع
تمت برمجة حوالي 23 مليار درهم خلال الفترة 2027-2023