مشروع نقل الكهرباء من الصحراء المغربية إلى الشمال على مسافة 1400 كلم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بشرت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة أن المملكة تسير باتجاه بلورة مشروع طاقي ضخم يتجلى في نقل الكهرباء من الصحراء المغربية إلى الشمال.

و في هذا الصدد، أوضحت بنعلي في مداخلة لها بمجلس المستشارين أن المغرب قرر تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة من خلال تقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية عبر رصد ميزانيات مهمة لهاته المشاريع.

و أضافت ذات الوزيرة أنه قد تمت برمجة حوالي 23 مليار درهم خلال الفترة 2027-2023، وذلك من أجل إدماج أمثل للطاقات المتجددة وتأمين تزويد مختلف الجهات بالكهرباء، مشيرة إلى إطلاق طلب اهتمام لإنشاء الربط الكهربائي المباشر من الجهد العالي بقدرة 3 جيغا واط، على مسافة 1400 كلم والذي سينقل الكهرباء من الجنوب إلى الشمال.

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