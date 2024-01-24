الشروع في نزع ملكية الأراضي لإنشاء خط سككي جديد بين المحمدية و بنسليمان

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شرعت سلطات جهة الدار البيضاء سطات في تفعيل مسطرة نزع ملكية عدد من الأراضي التي سيمر منها الخط السككي الجديد الذي سيتم إحداثه بين مدينتي المحمدية و بنسليمان.

و تم تفعيل مسطرة نزع الملكية في حق عدد من ملاك الأراضي بالمنطقة و خاصة بمحاذاة المنطقة التي سيتم فيها بناء الملعب الكبير للدار البيضاء و الذي سيتم ربطه بخط سككي ينطلق من المحمدية باتجاه بنسليمان.

هذا و وفق المرسوم رقم 2.23.1090 المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن “المنفعة العامة تقتضي ببناء الخط السككي الرابط بين المحمدية وبنسليمان مرورا بالمركب الرياضي بولاية جهة الدار البيضاء-سطات”.

وتم اعتماد هذا القرار بناء على القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وعلى المرسوم بتطبيقه، وباقتراح من وزير النقل واللوجستيك.

*الصورة من الأرشيف

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