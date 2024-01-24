ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للجمهوريين في نيوهامبشر

2024-01-24 / 09:45
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هبة بريس - وكالات

فاز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر، مما يمهد السبيل أمام انتزاعه لترشيح حزبه للانتخابات الرئاسية، المقررة في نونبر المقبل.

وأظهرت تقديرات نشرتها العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، أن ترامب تفوق على السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، خلال الانتخابات التمهيدية التي جرت في هذه الولاية الصغيرة الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة.

وخلال الأسبوع الماضي، فرض دونالد ترامب سيطرته على مجريات المؤتمر الانتخابي للحزب الجمهوري في ولاية آيوا، بعد أن فاز بنسبة 51 بالمائة من الأصوات، مقابل 21 في المائة لحاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، و19 بالمائة للسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي. وهيمن الملياردير النيويوركي على أول اختبار جمهوري، بعد أن فاز في 98 دائرة انتخابية من أصل 99 في ولاية آيوا.

إثر ذلك، أعلن ديسانتيس عن انسحابه من سباق الظفر بتذكرة الحزب الجمهوري، معبرا عن دعمه للرئيس السابق، دونالد ترامب.

وأقرت هيلي بهزيمتها أمام ترامب، لكنها أكدت في الوقت ذاته مضيها في السباق حتى النهاية.

وقالت الحاكمة السابقة لولاية كارولاينا الجنوبية إن “هذا السباق لم ينته بعد”.

والتزمت المرشحة الجمهورية بمواصلة حملتها في موطنها، ولاية كارولاينا الجنوبية، والتي تعقد انتخاباتها التمهيدية في 24 فبراير المقبل.

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‫3 تعليقات

  3. ترامب قدم الكثير للولايات المتحدة الأمريكية ويستحق الفوز بهذه الانتخابات التمهيدية.

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