وجدة.. “القاتل الصامت” يودي بحياة شابة عشرينية

2024-01-24 / 09:35
10
هبة بريس - وجدة

تعرضت شابة عشرينية مساء أمس الثلاثاء 23 يناير الجاري، لإختناق بالغاز أدى إلى مصرعها بأحد الإقامات السكنية بوسط مدينة وجدة.

وحسب مصدر مطلع، فقد تم نقل الهالكة الى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الفارابي عبر سيارة الإسعاف للوقاية المدنية.

وأضاف ذات المصدر، أن الهالكة لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها الى المستشفى، وذلك بعد استنشاقها لكمية خطيرة من غاز أحادي الكربون المتسرب من مسخن الحمام داخل المنزل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of 20 قت.يلا و2328 جريح.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

20 قت.يلا و2328 جريح.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال…

2024-01-24 / 10:23
Photo of البيضاء.. “كرويلة” ترسل سائق دراجة نارية للانعاش

البيضاء.. “كرويلة” ترسل سائق دراجة نارية للانعاش

2024-01-22 / 10:33
Photo of الداخلة: غرق سفينة للصيد في أعالي البحار ومصير مجهول لطاقمها

الداخلة: غرق سفينة للصيد في أعالي البحار ومصير مجهول…

2024-01-20 / 14:00
Photo of أسفر عن خسائر مادية.. حريق مهول يأتي على مجمع “كورنيش” الدار البيضاء

أسفر عن خسائر مادية.. حريق مهول يأتي على مجمع…

2024-01-19 / 16:37
Photo of 5 ق.تلى وجرحى في حادث سير خطير ضواحي تيفلت

5 ق.تلى وجرحى في حادث سير خطير ضواحي تيفلت

2024-01-17 / 10:05
Photo of حوادث السير خلال أسبوع …أسباب وأرقام

حوادث السير خلال أسبوع …أسباب وأرقام

2024-01-16 / 19:09
Photo of طنجة..شخص ينهي حياة طفليه ويسلم نفسه للأمن بالبيضاء (صور)

طنجة..شخص ينهي حياة طفليه ويسلم نفسه للأمن بالبيضاء (صور)

2024-01-15 / 22:57
Photo of سائق “طاكسي” يسرق حقيبة زبونته ويتسبب في حادث سير خطير بالرباط

سائق “طاكسي” يسرق حقيبة زبونته ويتسبب في حادث سير…

2024-01-15 / 12:32
Photo of القا.تل الصامت ينهي حياة شقيقتين بسلا الجديدة

القا.تل الصامت ينهي حياة شقيقتين بسلا الجديدة

2024-01-15 / 09:18
Photo of طنجة..سيدة تضع حدا لحياتها بطريقة مأساوية

طنجة..سيدة تضع حدا لحياتها بطريقة مأساوية

2024-01-12 / 20:35

‫10 تعليقات

  1. لآ إله إلا الله وحده والله أكبر ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي سبب وفاة هذه الشابة هو شراء السخانات الصينية التي تدخل المغرب لهذا يجب منع ادخالها لأنها تسبب الكثير من الوفيات .

    رد

  2. سبب الوفاة هو عدم شراء الجودة العالية ، إن لله وإن إليه راجعون اللهم صبر اهليها الصبر والسلوان .

    رد

  3. كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة إن لله وإن إليه راجعون.

    رد

  4. نصيحة لكل من يستعمل سخان الغاز يجب عليه ان يركبوا الجهاز بطريقة صحيحة وإن يتوفر على تهوية ، إن لله وإن إليه راجعون .

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق