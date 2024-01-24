وجدة.. “القاتل الصامت” يودي بحياة شابة عشرينية

هبة بريس - وجدة

تعرضت شابة عشرينية مساء أمس الثلاثاء 23 يناير الجاري، لإختناق بالغاز أدى إلى مصرعها بأحد الإقامات السكنية بوسط مدينة وجدة.

وحسب مصدر مطلع، فقد تم نقل الهالكة الى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الفارابي عبر سيارة الإسعاف للوقاية المدنية.

وأضاف ذات المصدر، أن الهالكة لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها الى المستشفى، وذلك بعد استنشاقها لكمية خطيرة من غاز أحادي الكربون المتسرب من مسخن الحمام داخل المنزل.

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