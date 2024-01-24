وجدة.. “القاتل الصامت” يودي بحياة شابة عشرينية
هبة بريس - وجدة
تعرضت شابة عشرينية مساء أمس الثلاثاء 23 يناير الجاري، لإختناق بالغاز أدى إلى مصرعها بأحد الإقامات السكنية بوسط مدينة وجدة.
وحسب مصدر مطلع، فقد تم نقل الهالكة الى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الفارابي عبر سيارة الإسعاف للوقاية المدنية.
وأضاف ذات المصدر، أن الهالكة لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها الى المستشفى، وذلك بعد استنشاقها لكمية خطيرة من غاز أحادي الكربون المتسرب من مسخن الحمام داخل المنزل.
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12 تعليقات
لآ إله إلا الله وحده والله أكبر ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي سبب وفاة هذه الشابة هو شراء السخانات الصينية التي تدخل المغرب لهذا يجب منع ادخالها لأنها تسبب الكثير من الوفيات .
سبب الوفاة هو عدم شراء الجودة العالية ، إن لله وإن إليه راجعون اللهم صبر اهليها الصبر والسلوان .
كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة إن لله وإن إليه راجعون.
نصيحة لكل من يستعمل سخان الغاز يجب عليه ان يركبوا الجهاز بطريقة صحيحة وإن يتوفر على تهوية ، إن لله وإن إليه راجعون .
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمها .
يجب أخذ الحيطة والحذر من مسخن الغاز ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمه واغفر له..
على جميع المواطنين اقتناء سخان ماء ذا جودة عالية..
اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة..
عند الحمام يجب ترك تهوية ..
اقترح عليكم حل الا وهو ملء سطل كبير من الماء الساخن في الحمام ثم بعد ذالك اطفاء السخان والله المستعان
سبحان الله العظيم. ان لله وان اليه راجعون. اتقوا الله يامغاربة. لاتستعملوا السخان الغازي نهائيا. ومن اضطر فيستعمل مقراش ساخنا.السلامة او لا يااحباءي.