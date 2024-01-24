طقس الأربعاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا ومصحوبا بصقيع “الجريحة” خلال الصباح والليل، بمرتفعات الأطلس والجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، مع ظهور بعض الكتل الضبابية محليا بالقرب من السواحل الشمالية خلال الصباح والليل.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار مرتفعة نسبيا بالمناطق الشمالية والوسطى وداخل منطقة سوس، مع تناثر الغبار أو زوابع رملية محليا بالأقاليم الجنوبية، وهبوب رياح قوية نوعا ما إلى قوية بكل من منطقة طنجة والأقاليم الجنوبية والأطلس الصغير.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و07 درجات بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 12 و20 درجة بمنطقة سوس ومنطقة السايس والواجهة المتوسطية والأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 07 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض بالأقاليم الجنوبية وسترتفع بعض الشيء بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا شمال طانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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