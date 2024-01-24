طقس الأربعاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2024-01-24 / 09:07
6
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا ومصحوبا بصقيع “الجريحة” خلال الصباح والليل، بمرتفعات الأطلس والجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، مع ظهور بعض الكتل الضبابية محليا بالقرب من السواحل الشمالية خلال الصباح والليل.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار مرتفعة نسبيا بالمناطق الشمالية والوسطى وداخل منطقة سوس، مع تناثر الغبار أو زوابع رملية محليا بالأقاليم الجنوبية، وهبوب رياح قوية نوعا ما إلى قوية بكل من منطقة طنجة والأقاليم الجنوبية والأطلس الصغير.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و07 درجات بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 12 و20 درجة بمنطقة سوس ومنطقة السايس والواجهة المتوسطية والأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 07 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض بالأقاليم الجنوبية وسترتفع بعض الشيء بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا شمال طانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة بنموسى توقف الاقتطاعات وتناقش وضعية 545 من الموقوفين

وزارة بنموسى توقف الاقتطاعات وتناقش وضعية 545 من الموقوفين

2024-01-24 / 11:52
Photo of وزارة بنموسى تطلق منصة رقمية لتدبير الحوادث المدرسية

وزارة بنموسى تطلق منصة رقمية لتدبير الحوادث المدرسية

2024-01-23 / 23:37
Photo of إحباط أكثر من 75 ألف محاولة للهجرة السرية خلال سنة

إحباط أكثر من 75 ألف محاولة للهجرة السرية خلال…

2024-01-23 / 21:32
Photo of الدعم التربوي في العطلة يُخرج بنموسى لتفقد أشغاله

الدعم التربوي في العطلة يُخرج بنموسى لتفقد أشغاله

2024-01-23 / 21:24
Photo of سلا.. الاتجار غير المشروع في المخدرات يطيح بصيدلانية

سلا.. الاتجار غير المشروع في المخدرات يطيح بصيدلانية

2024-01-23 / 20:58
Photo of الرباط تحتضن اجتماع المستشارين الاقتصاديين لسفارات دول التعاون الإسلامي

الرباط تحتضن اجتماع المستشارين الاقتصاديين لسفارات دول التعاون الإسلامي

2024-01-23 / 20:46
Photo of إيداع أفراد عصابة لسرقة الأسلاك النحاسية سجن طنجة

إيداع أفراد عصابة لسرقة الأسلاك النحاسية سجن طنجة

2024-01-23 / 20:37
Photo of على طاولة المجلس الحكومي.. قوانين جديدة تخص الأكاديميات الجهوية للتربية

على طاولة المجلس الحكومي.. قوانين جديدة تخص الأكاديميات الجهوية…

2024-01-23 / 20:23
Photo of أزمة الماء بسطات تُغلق الحمّامات واللاّفاجات

أزمة الماء بسطات تُغلق الحمّامات واللاّفاجات

2024-01-23 / 19:14
Photo of يتيم ..العرب والمسلمون مسؤولون عن موت أهل غزة بالجوع

يتيم ..العرب والمسلمون مسؤولون عن موت أهل غزة بالجوع

2024-01-23 / 18:53

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق