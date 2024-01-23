منتخب موريتانيا يفجر مفاجأة ويقصى الجزائر من كأس أمم أفريقيا..

2024-01-23 / 23:12
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هبة بريس _ رياضة

حقق منتخب موريتانيا انتصارًا ثمينًا على حساب الجزائر بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية “كوت ديفوار 2023”.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب محمد ديلاهي يالي فى الدقيقة 37 من عمر المباراة ليحصد الفريق 3 نقاط غالية في مشواره ببطولة أمم أفريقيا.

بهذه النتيجة تواجد منتخب موريتانيا في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط جمعها من انتصار وحيد وهزيمتين وتسجيل 3 أهداف وتلقي 4.

بينما حل منتخب الجزائر في مذيلة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتان فقط جمعهما من التعادل في مباراتين والخسارة في لقاء 1 وتسجيل 3 أهداف وتلقي 4.

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‫4 تعليقات

  1. هنيئا لمنتخب موريتانيا وليتواضع الجزائريون وينزلوا من الموقع الخيالي الذي يضعون فيه انفسهم بعجرفة

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  4. احنا بقا فينا غير حفيظ الدراجي بلا دراجة. مسكين كان حاس بالقالب داكشي علاش اطلب من بينسبور باش اعفيوه من التعليق على هذه المقابلة

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