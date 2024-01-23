رجاء بلمير تكشف حقيقة زواجها

2024-01-23 / 21:58
0

نفت الفنانة المغربية رجاء بلمير الأخبار الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي والتي تفيد دخولها القفص الذهبي.

وخرجت الفنانة المغربية عبر مقطع فيديو قامت بنشره بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام،تنفي خبر زواجها جملة وتفصيلا،مؤكدة أن الخاتم الذي بيدها هي من اشترته.

وقالت المتحدثة ذاتها عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة :” نهار غادي نتخطب، غادي ندير خاتم كارتيي بسيط فيدي فقط”.

ويشار إلى أن العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الساعات الماضية خبر زواج الفنانة رجاء بلمير من شخص لا ينتمي للمجال الفني.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الناجي مدافعا عن الركراكي: “كاينين جهات راصدين ميزانيات لضرب صورة المغرب

الناجي مدافعا عن الركراكي: “كاينين جهات راصدين ميزانيات لضرب…

2024-01-23 / 23:31
Photo of نبيلة عبيد تحتفل بذكرى ميلادها 79 على نغمات أغنية لسعد المجرد

نبيلة عبيد تحتفل بذكرى ميلادها 79 على نغمات أغنية…

2024-01-23 / 16:42
Photo of بعد إعلانه الطلاق بأيام.. نقل العوضي للمستشفى في حالة صعبة

بعد إعلانه الطلاق بأيام.. نقل العوضي للمستشفى في حالة…

2024-01-23 / 14:02
Photo of بسبب دعمه لفلسطين من قلب السعودية..محمد إمام في مرمى الإنتقادات

بسبب دعمه لفلسطين من قلب السعودية..محمد إمام في مرمى…

2024-01-23 / 10:16
Photo of حمزة الفيلالي :” من يفرط بالجواهر النادرة يقضي العمر بجمع الحصى”

حمزة الفيلالي :” من يفرط بالجواهر النادرة يقضي العمر…

2024-01-23 / 09:32
Photo of سعد لمجرد يفرج عن “عندي فكرة

سعد لمجرد يفرج عن “عندي فكرة

2024-01-22 / 21:57
Photo of في حركة غير أخلاقية.. رجاء بلمير تصف اللاعب الكنغولي ب”الحمار”

في حركة غير أخلاقية.. رجاء بلمير تصف اللاعب الكنغولي…

2024-01-22 / 16:16
Photo of اتهموها بالفرار خارج أرض الوطن .. لطيفة رأفت توضح

اتهموها بالفرار خارج أرض الوطن .. لطيفة رأفت توضح

2024-01-22 / 15:47
Photo of غناء أصالة أمام طليقها وحبيبته يشعل منصات التواصل الاجتماعي

غناء أصالة أمام طليقها وحبيبته يشعل منصات التواصل الاجتماعي

2024-01-22 / 12:38
Photo of ظهور مفاجئ لنجاة الصغيرة في الرياض يخلق الحدث

ظهور مفاجئ لنجاة الصغيرة في الرياض يخلق الحدث

2024-01-22 / 11:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق