رجاء بلمير تكشف حقيقة زواجها

نفت الفنانة المغربية رجاء بلمير الأخبار الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي والتي تفيد دخولها القفص الذهبي.

وخرجت الفنانة المغربية عبر مقطع فيديو قامت بنشره بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام،تنفي خبر زواجها جملة وتفصيلا،مؤكدة أن الخاتم الذي بيدها هي من اشترته.

وقالت المتحدثة ذاتها عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة :” نهار غادي نتخطب، غادي ندير خاتم كارتيي بسيط فيدي فقط”.

ويشار إلى أن العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الساعات الماضية خبر زواج الفنانة رجاء بلمير من شخص لا ينتمي للمجال الفني.

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