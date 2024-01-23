الكان : السنغال حاملة اللقب تنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة

هبة بريس _ رياضة

حسمت السنغال حاملة اللقب صدارتها للمجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا بفوزها على غينيا 2-0، الثلاثاء على ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو، لتكون الوحيدة بين منتخبات النسخة الحالية التي تحقّق العلامة الكاملة.

سجّل المدافع عبدولاي سيك (61) والمهاجم البديل إليمان نداي (90) للسنغال، التي فازت بأقل مجهود ممكن وأكّدت تأهلها الذي حسمته خلال الجولة الماضية.

وأكّدت السنغال، المصنّفة 20 عالمياً، صدارتها للمجموعة بتسع نقاط، بفارق خمس نقاط عن الكاميرون التي حلت ثانية بفارق الأهداف عن غينيا وتأهلتا معاً الى ثمن النهائي، فيما حلت غامبيا بالمركز الأخير بدون رصيد.

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