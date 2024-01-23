الكاميرون تبلغ ثمن نهائي كأس إفريقيا على حساب غامبيا

هبة بريس _ رياضة

أجهضت الكاميرون مفاجأة غامبيا وحجزت مقعدها في الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج، بالفوز عليها بشق النفس 3-2 الثلاثاء على ملعب السلام في مدينة بواكيه ضمن الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة.

وضمن الفوز تأهل منتخب “الأسود غير المروضة” في وصافة المجموعة بفارق الأهداف المسجلة عن غينيا التي ضمنت تأهلها بين أفضل منتخبات في المركز الثالث رغم خسارتها أمام السنغال حاملة اللقب 0-2.

وسجل أهداف الكاميرون كارل توكو إيكامبي (56) والغامبي جيمس غوميس (87 بالخطأ في مرمى بلاده) وكريستوفر ووه (90+1)، ولغامبيا أبلي جالو (72) وابريما كولي (85).

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp