سلا.. الاتجار غير المشروع في المخدرات يطيح بصيدلانية

2024-01-23 / 20:58
4
هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا، بتنسيق مع نظيرتها بطنجة، زوال اليوم الثلاثاء (23 يناير)، من توقيف صيدلانية تبلغ من العمر 45 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطها بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر مصدر أمني أن الشرطة القضائية بمدينة سلا، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،
كانت قد أوقفت، يوم السبت المنصرم، شخصين في حالة تلبس بتهريب وترويج 1740 قرصا طبيا مخدرا، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى توقيف الصيدلانية المشتبه في تورطها في تزويدهما بهذه الشحنة من الأقراص المهلوسة

.وأوضح المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز سجل وفواتير ووصفات طبية مشكوك فيها، ومبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من عائدات ترويج المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية.وأشار إلى أنه قد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد مستوى وحجم تورطها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إحباط أكثر من 75 ألف محاولة للهجرة السرية خلال سنة

إحباط أكثر من 75 ألف محاولة للهجرة السرية خلال…

2024-01-23 / 21:32
Photo of الدعم التربوي في العطلة يُخرج بنموسى لتفقد أشغاله

الدعم التربوي في العطلة يُخرج بنموسى لتفقد أشغاله

2024-01-23 / 21:24
Photo of الرباط تحتضن اجتماع المستشارين الاقتصاديين لسفارات دول التعاون الإسلامي

الرباط تحتضن اجتماع المستشارين الاقتصاديين لسفارات دول التعاون الإسلامي

2024-01-23 / 20:46
Photo of إيداع أفراد عصابة لسرقة الأسلاك النحاسية سجن طنجة

إيداع أفراد عصابة لسرقة الأسلاك النحاسية سجن طنجة

2024-01-23 / 20:37
Photo of على طاولة المجلس الحكومي.. قوانين جديدة تخص الأكاديميات الجهوية للتربية

على طاولة المجلس الحكومي.. قوانين جديدة تخص الأكاديميات الجهوية…

2024-01-23 / 20:23
Photo of أزمة الماء بسطات تُغلق الحمّامات واللاّفاجات

أزمة الماء بسطات تُغلق الحمّامات واللاّفاجات

2024-01-23 / 19:14
Photo of يتيم ..العرب والمسلمون مسؤولون عن موت أهل غزة بالجوع

يتيم ..العرب والمسلمون مسؤولون عن موت أهل غزة بالجوع

2024-01-23 / 18:53
Photo of توقيف رئيسة جمعية و3 من أعضائها في قضية اختلاس دعم مالي

توقيف رئيسة جمعية و3 من أعضائها في قضية اختلاس…

2024-01-23 / 18:37
Photo of طنجة ..فرقة مكافحة المخدرات تطيح بمروجي كوكاكيين ومؤثرات عقلية

طنجة ..فرقة مكافحة المخدرات تطيح بمروجي كوكاكيين ومؤثرات عقلية

2024-01-23 / 18:07
Photo of يهاجم الضيعات بالسلاح الناري.. تنسيق أمني بسطات يطيح بمبحوث عنه وطنيا

يهاجم الضيعات بالسلاح الناري.. تنسيق أمني بسطات يطيح بمبحوث…

2024-01-23 / 17:50

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق