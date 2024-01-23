الرباط تحتضن اجتماع المستشارين الاقتصاديين لسفارات دول التعاون الإسلامي

2024-01-23 / 20:46
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هبة بريس _ الرباط

ينظم المركز الإسلامي لتنمية التجارة، يوم 29 يناير الجاري بالرباط، الاجتماع الـ22 للمستشارين الاقتصاديين لسفارات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعتمدة بالمغرب.

وأفاد بلاغ للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاجتماع، الذي ينظمه المركز سنويا، يهدف إلى تبادل الآراء مع المستشارين الاقتصاديين لسفارات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الرباط بشأن أنشطة ومشاريع المركز برسم سنة 2024، وكذا اقتراح أنشطة مشتركة للسنة المقبلة.

وأوضح المصدر ذاته أن النقاشات ستركز على عروض تهم آخر تطورات التجارة الدولية والآفاق التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي، وكذا على عروض تتعلق بأنشطة المركز الإسلامي لتنمية التجارة برسم سنة 2024، لاسيما برنامج تشجيع التجارة والاستثمار، وبرنامج تيسير التجارة، والبرنامج المتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية السياحة المستدامة والتنافسية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، وبرنامج الرصد والذكاء الاقتصادي، والبرامج الجديدة للمركز المتعلقة بالأمن الغذائي والصحي.

وأضاف أنه ستيم تسيير الاجتماع من طرف أطر المركز الإسلامي لتنمية التجارة وشركائه (غرفة الصناعة والتجارة بجنيف، والبنك الإسلامي للتنمية، التحالف العالمي لتسهيل التجارة ومعيار الدينار) وممثلي البلدان التي ستنظم ملتقيات ومعارض المركز الإسلامي لتنمية التجارة سنة 2024، وهي السنغال وتونس وأذربيجان.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع سيعرف أيضا مشاركة المستشارين الاقتصاديين لسفارات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعتمدة بالمغرب، وممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الصحة والعمل الاجتماعي بالسنغال، وكذا ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بالميدانين الاقتصادي والتجاري.

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  3. يهدف إلى تبادل الآراء مع المستشارين الاقتصاديين لسفارات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

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