إيداع أفراد عصابة لسرقة الأسلاك النحاسية سجن طنجة

هبة بريس _ طنجة

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أمرا يقضي بمتابعة أفراد عصابة لسرقة الأسلاك النحاسية والأحبال الهاتفية، الحبس الاحتياطي بسجن طنجة المحلي “سات فيلاج “.

ويتابع أربعة أشخاص تترواح أعمارهم بين 24 و 48 سنة، في حالة اعتقال بتهمة “تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات الموصوفة بجناية وتعييب وتخريب منشآت ذات منفعة عامة”.

وكان المتهمون الأربعة قد أحالتهم عناصر سرية الدرك الملكي بمنطقة اكزناية على أنظار الوكيل العام للملك الذي قرر بدوره احالتهم في حالة اعتقال وايداهم السجن المحلي بطنجة .

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