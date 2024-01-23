الناظور .. الجزولي يعطي انطلاقة تدشين مصنع للتوربينات الريحية

هبة بريس : وجدة

أشرف محسن الجزولي الوزير المكلف بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، اليوم الثلاثاء 23 يناير الجاري على انطلاقة تدشين مصنع Aeolon لتوربينات الرياح (pales d’éoliennes) بمنطقة التسريع الصناعي لميناء غرب المتوسط بالناظور.

وخلال كلمته بالمناسبة، أكد الوزير بأن المشروع سيحدث 3.300 منصب شغل، على غرار مصنع Aptiv للكابلاج بوجدة الذي تم تدشينه السنة الماضية.

كما أكد الجزولي، أنه من المرتقب خلق حوالي 50 ألف منصب شغل بجهة الشرق في أفق سنة 2026، وذلك بمناسبة المحطة الأولى لسلسلة الجولات الجهوية المندرجة في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة.

و أبرز الجزولي، أن جهة الشرق تعرف دينامية غير مسبوقة بفضل المبادرة الملكية لتنمية الجهة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003، والتي مكنتها من بنية تحتية مهمة ومتكاملة بمواصفات عالمية، ورفعت من جاذبيتها للاستثمار الخاص.

وسيتم تشييد هذا المشروع، على مساحة 50 هكتارا، باستثمارات إجمالية تقدر بحوالي 220.8 مليون يورو.ط، حيث من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع إلى 600 مجموعة من الشفرات.

وتعتمد شركة أيولون (المغرب)، على المزايا التي يتمتع بها المغرب، بما في ذلك تكاليف النقل المنخفضة نظرا للقرب بأوروبا والشرق الأوسط، إضافة إلى فجوة العرض، وذلك لتمتع كل من منطقة أوروبا وأمريكا بطلب كبير على الشفرات، فضلا عن دعم السياسات المغربية في هذا المجال، واستقراره الاقتصادي الجذاب للاستثمارات الأجنبية.

وتتوقع الشركة، أن تصبح المحطة بمجرد اكتمالها واحدة من أكبر مواقع إنتاج شفرات توربينات الرياح في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، مما يوفر دعما قويا لتلبية الطلب المتزايد في سوق طاقة الرياح.

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