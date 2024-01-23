مجلس الحكومة

على طاولة المجلس الحكومي.. قوانين جديدة تخص الأكاديميات الجهوية للتربية

2024-01-23 / 20:23
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هبة بريس _ الرباط

ينعقد، بعد غد الخميس (24 يناير)، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن المجلس سيتتبع، في بداية أشغاله، عرضا للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030”

.وإثر ذلك سيتدارس المجلس، حسب البلاغ ذاته، مشروع مرسوم يقضي بسحب المرسوم بقانون المتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي قانونين؛ يتعلق الأول منهما بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والثاني بتغيير القانون القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات المذكورة لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71

.وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وخلص البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين

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‫4 تعليقات

  4. مشروع مرسوم يقضي بسحب المرسوم بقانون المتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

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