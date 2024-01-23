فلسطين في كأس آسيا.. أول انتصار وأول تأهل للدور الثاني

هبة بريس _ رياضة

حققت فلسطين إنجازاً تاريخياً، الثلاثاء، ببلوغها الدور الثاني من كأس آسيا لكرة القدم، لأول مرة في تاريخهما، بعد فوزها على هونغ كونغ 3-0 في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، التي شهدت أيضاً تأهلا تاريخيا لسوريا، والإمارات رغم خسارتها أمام إيران 1-2.

ففي المجموعة الثالثة، وعلى استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، سجل عدي الدباغ (12 و60) وزيد القنبر (48) الأهداف الفلسطينية.

وحصدت إيران العلامة الكاملة في هذه المجموعة بتسع نقاط، تليها الإمارات بأربع بفارق الأهداف عن فلسطين التي تأهلت بين أفضل منتخبات في المركز الثالث، على غرار سوريا المتأهلة عن المجموعة الثانية.

وحققت فلسطين أول فوز لها في ثالث مشاركة لها في النهائيات، فكان مفتاحها إلى الدور الثاني.

وتقدمت فلسطين مبكرا عندما سار قائدها مصعب البطاط بالكرة على الجهة اليمنى ومرر كرة متقنة داخل المنطقة ليتابعها الدباغ غير المراقب برأسه داخل الشباك (12).

وسُنِحت للدباغ أكثر من فرصة في الشوط الأول، لكنه لم يحسن ترجمتها إلى أهداف.

ونجحت فلسطين في تعزيز تقدمها مطلع الشوط الثاني، ومرة جديدة كان البطاط صاحب التمريرة الحاسمة باتجاه القنبر ليتابعها داخل الشباك (48).

وسجلت فلسطين هدف التأهل التاريخي حين أطلق تامر صيام كرة قوية ارتدت من العارضة لتجد الدباغ متربصا، فتابعها داخل الشباك (60).

وظلت النتيجة على حالها حتى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لهونغ كونغ إثر لمسة يد من البطاط، انبرى لها كامارغو وارتدت من العارضة، ليتنفس المنتخب الفلسطيني الصعداء.

وفي المباراة الثانية، تقدمت إيران بهدفي مهدي طارمي (26 و65)، قبل أن ترد الإمارات بهدف يحيى الغساني (90+3)، الذي أهدر ركلة جزاء ايضاً (64).

وبلغت سوريا الدور الثاني أيضا للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على الهند 1-صفر على ملعب البيت ضمن المجموعة الثانية، في حين انتهت المباراة الثانية بتعادل أستراليا مع أوزبكستان 1-1.

وضمنت سوريا إحدى البطاقات الأربع لأفضل منتخبات في المركز الثالث بعدما رفعت رصيدها إلى 4 نقاط بفارق نقطة خلف أوزبكستان الثانية، التي لحقت بأستراليا المتصدرة والضامنة لتأهلها في الجولة الثانية وذلك بتعادلها معها 1-1.

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