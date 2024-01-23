يتيم ..العرب والمسلمون مسؤولون عن موت أهل غزة بالجوع

2024-01-23 / 18:53
2
هبة بريس

أكد الوزير السابق محمد يتيم أن العرب والمسلمين يتحملون جزءا من المسؤولية عن الموت الذي يتهدد أهل غزة من الجوع، بسبب مشاركة بعضهم في حصار غزة، وكذلك بعدم إقدامهم على إغاثة أهل غزة بما يلزم من الغذاء والدواء بما يبقيهم أحياء.

.وقال يتيم: “الأخبار الواردة من غزة تفيد أن شمالها يعيش مجاعة حقيقية بعد نفاد كميات الطحين والأرز.. والمكتب الإعلامي الحكومي بغزة يحمل الاحتلال وحلفاءه المسؤولية عن وفاة الغزيين جوعا”.

وأكد يتيم أن من يتحمل المسؤولية عن ذلك هو الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها أيضا، وقال: “لقد جاء هذا نتيجة الحصار المطبق المضروب على غزة وأهلها ليس فقط من جانب القوات الصهيونية.. فإن هذه القوات أجبن وأضعف من أن تكون قادرة على ذلك.. ليس فقط من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي هي ضالعة في حرب الإبادة على غزة وعلى الشعب الفلسطيني فإن هذه الإدارة تجد نفسها في ورطة.. ورطة استدراج الكيان الصهيوني لها إلى مستنقع الحرب على غزة مع ما ينتج عن ذلك من سقوطها الأخلاقي ودعوى كونها حريصة على حقوق الإنسان وعلى الديمقراطية في زمن رئيس ديمقراطي متورط في حرب غير أخلاقية تسقط ورقة التوت التي تعري انصياعها للوبيات الصهيونية وسماعات الضغط المتحكمة في دواليب صناعة القرار الأمريكي”.

وأضاف: “لم يقف الأمر عنذ ذلك بل إنها ضالعة في تقتيل الشعب الفلسطيني من خلال أقمارها الصناعية وإمكاناتها الاستخبارية ومن خلال فتح خزانات سلاحها كي تكون رهن إشارة الحكومة الصهيونية وآلتها الحربية الإجرامية.. وهي ضالعة في الحصار المضروب على غزة وفي تنفيذ المخطط الصهيوني الذي يهدف للقضاء على شعبها الذي يعتبر هو الحاضنة الأكبر للمقاومة والذي يبدي صمودا وصبرا ومصابرة على الرغم من كل التضحيات والآلام وقوافل الشهداء التي لا تخلو منهم أسرة أو عائلة”.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو محاولة يائسة لتركيع غزة وأهلها، وقال: “الحصار على غزة ومحاولة خنق مقاومتها وخنق حاضنتها الشعبية من خلال الحصار ومن خلال التجويع من أجل تركيعها وتركيع حاضنتها هو شوط ضمن أشواط من ابتلاء لا يقوى على تحملها إلا شعب من قبيل شعب غزة. شعب يحب الشهادة ويسترخصها من أجل دحر الاحتلال.. شعب يصبر على الجوع لكن لا يصبر على الاحتلال ولا يساوم بلقمة طعام على حريته واستقلاله”._ يقول يتيم لعربي 21 _

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إحباط أكثر من 75 ألف محاولة للهجرة السرية خلال سنة

إحباط أكثر من 75 ألف محاولة للهجرة السرية خلال…

2024-01-23 / 21:32
Photo of الدعم التربوي في العطلة يُخرج بنموسى لتفقد أشغاله

الدعم التربوي في العطلة يُخرج بنموسى لتفقد أشغاله

2024-01-23 / 21:24
Photo of سلا.. الاتجار غير المشروع في المخدرات يطيح بصيدلانية

سلا.. الاتجار غير المشروع في المخدرات يطيح بصيدلانية

2024-01-23 / 20:58
Photo of الرباط تحتضن اجتماع المستشارين الاقتصاديين لسفارات دول التعاون الإسلامي

الرباط تحتضن اجتماع المستشارين الاقتصاديين لسفارات دول التعاون الإسلامي

2024-01-23 / 20:46
Photo of إيداع أفراد عصابة لسرقة الأسلاك النحاسية سجن طنجة

إيداع أفراد عصابة لسرقة الأسلاك النحاسية سجن طنجة

2024-01-23 / 20:37
Photo of على طاولة المجلس الحكومي.. قوانين جديدة تخص الأكاديميات الجهوية للتربية

على طاولة المجلس الحكومي.. قوانين جديدة تخص الأكاديميات الجهوية…

2024-01-23 / 20:23
Photo of أزمة الماء بسطات تُغلق الحمّامات واللاّفاجات

أزمة الماء بسطات تُغلق الحمّامات واللاّفاجات

2024-01-23 / 19:14
Photo of توقيف رئيسة جمعية و3 من أعضائها في قضية اختلاس دعم مالي

توقيف رئيسة جمعية و3 من أعضائها في قضية اختلاس…

2024-01-23 / 18:37
Photo of طنجة ..فرقة مكافحة المخدرات تطيح بمروجي كوكاكيين ومؤثرات عقلية

طنجة ..فرقة مكافحة المخدرات تطيح بمروجي كوكاكيين ومؤثرات عقلية

2024-01-23 / 18:07
Photo of يهاجم الضيعات بالسلاح الناري.. تنسيق أمني بسطات يطيح بمبحوث عنه وطنيا

يهاجم الضيعات بالسلاح الناري.. تنسيق أمني بسطات يطيح بمبحوث…

2024-01-23 / 17:50

‫2 تعليقات

  1. فلسطين لا تحتاج لأحد انتم طبعتم مع اسرائيل والآن تتكلمون عن غزة امسيكو السنتكم في افواهكم وستحي من شيب الموجود في الادقان و الرؤوس.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق