يهاجم الضيعات بالسلاح الناري.. تنسيق أمني بسطات يطيح بمبحوث عنه وطنيا

هبة بريس_ مكتب سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، تمكنت بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص عشريني من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في السرقة الموصوفة باستعمال السلاح الناري.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة برشيد، في إطار إجراءات تنشيط الأبحاث التي تقوم مصالح الأمن بغرض ملاحقة وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني في قضايا جنائية خطيرة.

وقد كشفت عملية تنقيط المعني بالأمر بقواعد بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا، أنه يشكل موضوع 11 مذكرة بحث صادرة عن مصالح الدرك الملكي في قضايا تتعلق بسرقة المواشي ومعاصر الزيتون باستعمال السلاح الناري في عدد من المناطق القروية، فضلا عن مذكرتين للبحث محررتين من طرف مصالح الشرطة في قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتسبب في حادثة سير مع جنحة الفرار.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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