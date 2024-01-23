الملك يتباحث مع الرئيس النيجيري تطورات مشروع خط أنبوب الغاز

2024-01-23 / 17:42
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هبة بريس

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم، مباحثات هاتفية، مع فخامة السيد بولا أحمد أديكونلي تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية.

وتناولت هذه المباحثات الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية.

كما تناولت مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي نيجيريا-المغرب؛ وهو المشروع المهيكل الذي سيشكل رافعة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجموع بلدان غرب إفريقيا.

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تعليق واحد

  1. حالة طوارئ عند الكابرانات بهد هذه المكالمة، غادي ينساو مقابلة الجزائر في الكان وغادي يسثنفروا الدبلوماسية كلها للإتصال بالرئيس النيجيري

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