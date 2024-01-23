الملك يوجه دعوة رسمية للرئيس النيجيري لزيارة المغرب

2024-01-23 / 17:36
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هبة بريس

وجه الملك محمد السادس، دعوة رسمية ، للرئيس النيجيري للقيام بزيارة للمملكة المغربية.

وجاء في بلاغ للديوان الملكي أن ” صاحب الجلالة، نصره الله، تفضل بتوجيه دعوة إلى فخامة السيد بولا تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، للقيام بزيارة رسمية للمغرب، سيتم تحديد تواريخها عبر القنوات الدبلوماسية.”

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‫4 تعليقات

  1. بعد غد سيطير عطاف أو رئيس وزراء الكابرانات إلى نيجيريا هءا لا سك فيه ومن المؤكد قبل أن يضع الرئيس النيجيري سماعة الهاتف في اتصاله مع صاحب الجلالة كانت هناك مكالمة من الكابرانات في الانتظار.

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