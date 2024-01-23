الملك يوجه دعوة رسمية للرئيس النيجيري لزيارة المغرب

هبة بريس

وجه الملك محمد السادس، دعوة رسمية ، للرئيس النيجيري للقيام بزيارة للمملكة المغربية.

وجاء في بلاغ للديوان الملكي أن ” صاحب الجلالة، نصره الله، تفضل بتوجيه دعوة إلى فخامة السيد بولا تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، للقيام بزيارة رسمية للمغرب، سيتم تحديد تواريخها عبر القنوات الدبلوماسية.”

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