“كتائب القسام” تعلن الاستيلاء على 3 مسيرات إسرائيلية

2024-01-23 / 17:08
19
هبة بريس - وكالات

أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، الثلاثاء، أن مقاتليها استولوا على 3 طائرات إسرائيلية مسيرة، بينها طائرتان انتحاريتان.

وقالت “كتائب القسام” في بيان: “تمكن مجاهدو القسام من الاستيلاء على 3 طائرات درون (مسيرة إسرائيلية) منها طائرتان انتحاريتان من نوع ماعوز جنوب حي الزيتون، شرق مدينة غزة”.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي حول بيان “كتائب القسام”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of فلسطين في كأس آسيا.. أول انتصار وأول تأهل للدور الثاني

فلسطين في كأس آسيا.. أول انتصار وأول تأهل للدور…

2024-01-23 / 19:42
Photo of الصحة العالمية تدعو إلى إنهاء “الظروف الجهنمية” بقطاع غزة

الصحة العالمية تدعو إلى إنهاء “الظروف الجهنمية” بقطاع غزة

2024-01-23 / 19:09
Photo of مقتل 24 جنديا إسرائيليا بينهم 21 في عملية واحدة للمقاومة

مقتل 24 جنديا إسرائيليا بينهم 21 في عملية واحدة…

2024-01-23 / 18:28
Photo of بلغت 22 طنا ..الأكوادور تضبط أكبر كمية كوكايين في تاريخ البلاد

بلغت 22 طنا ..الأكوادور تضبط أكبر كمية كوكايين في…

2024-01-23 / 13:03
Photo of الجيش الاسرائيلي يعترف بمقتل 21 جنديا خلال يوم واحد في تفجير مبنيين بغزة

الجيش الاسرائيلي يعترف بمقتل 21 جنديا خلال يوم واحد…

2024-01-23 / 09:20
Photo of واشنطن تدعو إسرائيل لـ”تحقيق عاجل” في مقتل شاب أميركي فلسطيني

واشنطن تدعو إسرائيل لـ”تحقيق عاجل” في مقتل شاب أميركي…

2024-01-22 / 23:41
Photo of الاتحاد الأوروبي يحض إسرائيل على قبول حل الدولتين

الاتحاد الأوروبي يحض إسرائيل على قبول حل الدولتين

2024-01-22 / 23:18
Photo of زلزال قوي يضرب البحر الأبيض المتوسط

زلزال قوي يضرب البحر الأبيض المتوسط

2024-01-22 / 21:53
Photo of أكسيوس : إسرائيل تقترح وقف القتال شهرين في غزة لإطلاق سراح المحتجزين

أكسيوس : إسرائيل تقترح وقف القتال شهرين في غزة…

2024-01-22 / 21:37
Photo of بسبب سرقة أبحاث طلابها.. استقالة وزيرة التعليم في النرويج

بسبب سرقة أبحاث طلابها.. استقالة وزيرة التعليم في النرويج

2024-01-22 / 12:30

‫19 تعليقات

  2. اللهم سدد خطى المجاهدين و بارك رميهم وعددهم وعدتهم وارفع شأنهم ودرجتهم واجمع صفهم ووحد كلمتهم وانصرهم واحفظهم وثبتهم وارزقهم فتحا مبينا وعوض صبرهم وانتقم من عدوهم واهزمه ودمره واخرجه صاغرا مدحورا إنك أنت الولي القادر على ذالك يارب …

    رد

  4. جاء في الذكر الحكيم: «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» هناك نخبة من المجاهدين يقاتلوا من أجل عزة الإسلام..

    رد

  8. نصركم الله لكن احذرو من هذه الطائرات يمكن تكون فيها أجهزة تجسس دقيقة ومتطورة فيها لأن هذا العدو خبيث ..

    رد

  9. اللهم أعز الإسلام وأهله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمدلله رب العالمين..

    رد

  19. اللهم عليك بالصهاينة اليهود اللهم دمرهم كما دمروا غزة اللهم اعن اخواننا المجاهدين في غزة العزة

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق