“كتائب القسام” تعلن الاستيلاء على 3 مسيرات إسرائيلية
هبة بريس - وكالات
أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، الثلاثاء، أن مقاتليها استولوا على 3 طائرات إسرائيلية مسيرة، بينها طائرتان انتحاريتان.
وقالت “كتائب القسام” في بيان: “تمكن مجاهدو القسام من الاستيلاء على 3 طائرات درون (مسيرة إسرائيلية) منها طائرتان انتحاريتان من نوع ماعوز جنوب حي الزيتون، شرق مدينة غزة”.
ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي حول بيان “كتائب القسام”.
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19 تعليقات
الحمد لله على بداية الانتصارات الربانية ..
اللهم سدد خطى المجاهدين و بارك رميهم وعددهم وعدتهم وارفع شأنهم ودرجتهم واجمع صفهم ووحد كلمتهم وانصرهم واحفظهم وثبتهم وارزقهم فتحا مبينا وعوض صبرهم وانتقم من عدوهم واهزمه ودمره واخرجه صاغرا مدحورا إنك أنت الولي القادر على ذالك يارب …
اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم وانتقم من عدوهم ..
جاء في الذكر الحكيم: «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» هناك نخبة من المجاهدين يقاتلوا من أجل عزة الإسلام..
اللهم انصر الاسلام والمسلمين يارب العالمين..
الله أكبر ولله الحمد. اللهم نصرا مؤزرا للمقاومة الصامدة و لإخواننا في غزة يارب..
على المقاومة أن تنتبه جيدا لهذه الطائرات ربما تكون فخا لهم..
نصركم الله لكن احذرو من هذه الطائرات يمكن تكون فيها أجهزة تجسس دقيقة ومتطورة فيها لأن هذا العدو خبيث ..
اللهم أعز الإسلام وأهله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمدلله رب العالمين..
اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين يارب العالمين..
نصر الله قريب فلسطين عربية وعاصمتها القدس الشريف تحيا فلسطين..
اللهم احفظ المجاهدين منهم يآرب العالمين..
أولى الضربات للعدو التي تشفي الغليل..
اللهم صلط عليهم غضبك يآرب العالمين..
إسرائيل تريد إيقاف الحرب لمدة شهرين مقابل تبادل الأسرى..
سينقلب السحر على الساحر..
بداية انفراج أزمة الحرب على إخواننا في فلسطين..
عليهم أخذ الحيطة والحذر من العدو..
اللهم عليك بالصهاينة اليهود اللهم دمرهم كما دمروا غزة اللهم اعن اخواننا المجاهدين في غزة العزة