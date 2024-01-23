“كتائب القسام” تعلن الاستيلاء على 3 مسيرات إسرائيلية
هبة بريس - وكالات
أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، الثلاثاء، أن مقاتليها استولوا على 3 طائرات إسرائيلية مسيرة، بينها طائرتان انتحاريتان.
وقالت “كتائب القسام” في بيان: “تمكن مجاهدو القسام من الاستيلاء على 3 طائرات درون (مسيرة إسرائيلية) منها طائرتان انتحاريتان من نوع ماعوز جنوب حي الزيتون، شرق مدينة غزة”.
ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي حول بيان “كتائب القسام”.
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5 تعليقات
اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم وانتقم من عدوهم ..
جاء في الذكر الحكيم: «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» هناك نخبة من المجاهدين يقاتلوا من أجل عزة الإسلام..
اللهم انصر الاسلام والمسلمين يارب العالمين..
الله أكبر ولله الحمد. اللهم نصرا مؤزرا للمقاومة الصامدة و لإخواننا في غزة يارب..
على المقاومة أن تنتبه جيدا لهذه الطائرات ربما تكون فخا لهم..