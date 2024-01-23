“كتائب القسام” تعلن الاستيلاء على 3 مسيرات إسرائيلية

هبة بريس - وكالات

أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، الثلاثاء، أن مقاتليها استولوا على 3 طائرات إسرائيلية مسيرة، بينها طائرتان انتحاريتان.

وقالت “كتائب القسام” في بيان: “تمكن مجاهدو القسام من الاستيلاء على 3 طائرات درون (مسيرة إسرائيلية) منها طائرتان انتحاريتان من نوع ماعوز جنوب حي الزيتون، شرق مدينة غزة”.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي حول بيان “كتائب القسام”.

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