“كتائب القسام” تعلن الاستيلاء على 3 مسيرات إسرائيلية

2024-01-23 / 17:08
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هبة بريس - وكالات

أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، الثلاثاء، أن مقاتليها استولوا على 3 طائرات إسرائيلية مسيرة، بينها طائرتان انتحاريتان.

وقالت “كتائب القسام” في بيان: “تمكن مجاهدو القسام من الاستيلاء على 3 طائرات درون (مسيرة إسرائيلية) منها طائرتان انتحاريتان من نوع ماعوز جنوب حي الزيتون، شرق مدينة غزة”.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي حول بيان “كتائب القسام”.

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‫5 تعليقات

  2. جاء في الذكر الحكيم: «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» هناك نخبة من المجاهدين يقاتلوا من أجل عزة الإسلام..

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