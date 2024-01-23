مديرية التعليم تستنفر أطرها لانجاح محطة الدعم التربوي

محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن المديرية الاقليمية للتعليم بسطات، انخرطت بقوة في أحكام القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمى، ولا سيما المواد 20 و 33 و 34 منه المتعلقة بتعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان مواصلة تمدرس التلميذات والتلاميذ إلى نهاية التعليم الإلزامي، من خلال تنويع أساليب الدعم الموازية للتربية المدرسية والمساعدة لها، وتوفير الدعم البيداغوجي المستدام لجميع التلميذات والتلاميذ، ومن أجل تأمين بلوغ أهداف خارطة الطريق 2026/2022 ، واعتبارا المحورية مشروع المؤسسة كإطار منهجي موجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء وكآلية عملية ضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمات والمتعلمين.

ودعت المديرية الاقليمية كافة طواقمها الادارية والتربوية إلى الحرص على تنزيل مختلف مقتضيات وإجراءات البرنامج في إطار مشروع المؤسسة المندمج، مع وضع خطة الدعم التربوي بالتوازي مع مقتضيات الخطة المحلية المنجزة على صعيد كل مؤسسة موضوع المذكرة الوزارية 2001/24 والهادفة إلى استدراك الزمن الدراسي بالمؤسسة.

كما شددت المديرية الاقليمية على ضرورة تحديد حاجيات التلميذات والتلاميذ من دروس الدعم التربوي، بناء على نتائج الخطة المحلية للمؤسسة موضوع المراسلة الإقليمية رقم 24/005 بتاريخ 10 يناير 2024، مع إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية والتعلمات الأساس في المستويات غير الإشهادية، مع وضع خطة الدعم التربوي المناسبة لكل مؤسسة.

كما طالبت المديرية الإقليمية ” مصلحة الشؤون التربوية”، مدها باللائحة الإسمية للتلميذات والتلاميذ المستهدفين وطبيعة أنشطة الدعم التربوي المنجز، وكذا اللائحة الإسمية للأطر التربوية وكذا باقي المساهمين في إنجاز دروس الدعم التربوي؛ مرفقة بعدد الساعات المقدمة حسب المواد الدراسية، مع الحرص على إنجاز حصص الدعم التربوي خارج ساعات التدريس والاستدراك التنسيق مع أطر المراقبة والتأطير في تدبير العملية وإشراك مجالس المؤسسة.

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