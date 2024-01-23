مشاريع الدار البيضاء.. الشروع في اعتماد علامات مرورية جديدة من الطراز الحديث

2024-01-23 / 17:31
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

شرعت سلطات الدار البيضاء بإشراف مباشر من امحمد امهيدية والي الجهة في أشغال اعتماد علامات مرورية جديدة من الطراز الحديث تضاهي تلك المتواجدة في كبريات المدن و العواصم العالمية.

و انطلقت منذ أيام أشغال مشروع إصلاح وتجويد العلامات المرورية، والتي يرتقب أن تمنح وجها جديدا للدار البيضاء، حيث تم اعتماد لافتات رأسية و أفقية جديدة بعدة أحياء.

و همت الأشغال في مرحلتها الأولى كل من عمالات الفداء- مرس السلطان، الحي الحسني، أنفا، عين الشق، مولاي رشيد، عين السبع- الحي المحمدي، بن مسيك وسيدي البرنوصي.

و سيتم عمل هذه اللافتات على طلاء هيدروكربوني بطبقة من البيتومين، أو على حجارة الرصيف المخصصة لعبور المشاة، فضلا على اعتماد علامات تشوير ضوئية و إلكترونية من الطراز الحديث.

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‫2 تعليقات

  1. مشيت في الليل لمطار سلا عبر الطريق السيار والطريق الدائري على قنطرة محمد السادس نصره الله… العلامات التي تشير للولوج الى المطار ناقصة جدا ان لم نقل منعدمة… رغم اهمية المطار…

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  2. المشكل ليس في تحديث أو تغيير الإشارات بل في الوعي و إحنرامها حتى ولو كانت الروبوتات

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