مشاريع الدار البيضاء.. الشروع في اعتماد علامات مرورية جديدة من الطراز الحديث

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شرعت سلطات الدار البيضاء بإشراف مباشر من امحمد امهيدية والي الجهة في أشغال اعتماد علامات مرورية جديدة من الطراز الحديث تضاهي تلك المتواجدة في كبريات المدن و العواصم العالمية.

و انطلقت منذ أيام أشغال مشروع إصلاح وتجويد العلامات المرورية، والتي يرتقب أن تمنح وجها جديدا للدار البيضاء، حيث تم اعتماد لافتات رأسية و أفقية جديدة بعدة أحياء.

و همت الأشغال في مرحلتها الأولى كل من عمالات الفداء- مرس السلطان، الحي الحسني، أنفا، عين الشق، مولاي رشيد، عين السبع- الحي المحمدي، بن مسيك وسيدي البرنوصي.

و سيتم عمل هذه اللافتات على طلاء هيدروكربوني بطبقة من البيتومين، أو على حجارة الرصيف المخصصة لعبور المشاة، فضلا على اعتماد علامات تشوير ضوئية و إلكترونية من الطراز الحديث.

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