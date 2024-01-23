“حُطْ الشيك ضمانة”.. ممارسات يومية تُخالف القانون وتُرتب الجزاءات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

” جيب شيك ضمانة، حُطْ شيك ضمانة” عبارات باتت تُسمع وتردد نهارا جهارا دون أي تحفظ، علما أن التصريح بها يعتبر جناية يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي في فصله 544.

المشرع المغربي كان واضحا وصريحا حين أقر بالحبس من سنة إلى خمس سنوات مع الغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم على أن لاتقل الغرامة عن قيمة الشيك، لكل من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة.

نحن هنا أمام قاعدة قانونية ولا أحدٌ فوق القانون، ولا عذرٌ لأحد بجهل القانون، لكن الملاحظ والمتعارف عليه اليوم هو أن خرق هذه القاعدة القانونية بات ” سنة مؤكدة”، بيد أن العديد من المواطنين أضحوا يتعاملون بالشيك على سبيل الضمان وكأنه جزء من الحل دون ترتيب للجزاءات، وهذا أمر خطير يتنافى ومنطوق الفصل 544 من ق ج.

فعلى مستوى الممارسة اليومية، نجد أن الكثير من وكالات كراء السيارات، أو المحلات التجارية المنزلية، أو بعض المصحات الخاصة تطالب زبناءها بوضع الشيك على سبيل الضمان قبل الشروع في اجراء طبي كان، سواء تعلق الأمر باجراء الفحوصات الطبية أو العمليات الجراحية المكلفة أو ماشابه ذلك، كوسيلة لربما الغرض من ورائها محاصرة المرتفق واكراهه على أداء مستحقاته مقابل الخدمة الطبية التي تلقاها…

وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، وفي تصريح سابق لإحدى وسائل الاعلام، أرجع ذلك بشكل ضمني إلى التعريفة المرجعية الصحية التي لم يشملها التغيير منذ 1998، والتي وصفها بالمتجاوزة، مشيرا إلى أن القطاع الصحي الخاص بدوره يطلب تغييرها للتخلي عن الممارسات اللاقانونية مثل شيك الضمان، أو مشكل الأداء خارج الطرق القانونية أو ما يصطلح عليه ب “النوار”.

الوزير شدد أيضا على أن أي مؤسسة صحية سواء كانت عامة أو خاصة يلزمها القانون بالتكفل بالحالات الاستعجالية دون أن تطالبها بالأداء المسبق ، وإلا ستكون أمام المساءلة القانونية.

والملاحظ اليوم، هو العديد من المواطنين هم بدورهم أضحوا فاعلين أساسيين في خرق هذه النصوص القانونية المتعلقة بموضوع ” تقديم الشيك على سبيل الضمان”، لكن صمتهم وعدم تحريكهم لشكاية في مواجهة الجهة التي طالبتهم بالشيك، راجع بالأساس إلى علمهم علم اليقين أنهم بدورهم مقترفين لجنحة تقديم شيك على سبيل الضمان، وهذا سيضعهم في خانة المساءلة.

وحسب آراء العديد من رجال القانون، فإن الجهات التي تطلب الشيك كضمانة ترتكب هفوة قانونية خطيرة، لكنها في ذات الوقت تعي بأن المواطن لا يستطيع على متابعتها لكونه أيضاً متورطاً في العملية .

وحسب ذات الآراء، فإن المشرع كان حكيما وصريحا حين جعل الشيك مقترنا بالأداء الفوري، حتى لو تضمن تاريخاً لاحقاً.

كما أن المشرع ودرءا لكل لبس، نص على التعامل بالكمبيالة كأداة وفاء وائتمان، بخلاف الشيك، وذلك رغبة من المشرع للحفاظ على القيمة القانونية للشيك بجعله قابلا للصرف في حينه.

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