تقرير.. الأبناك المغربية حققت أرباحا تجاوزت 30 مليار درهم

2024-01-23 / 15:20
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أفاد بنك المغرب بأن الناتج البنكي الصافي للأبناك المغربية بلغ 30,2 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، مسجلا نموا بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي.

وأشار بنك المغرب في لوحة القيادة الأخيرة الصادرة عنه بخصوص “مؤسسات الائتمان وما يماثلها”، إلى أن النتيجة الصافية للبنوك سجلت، من جهتها، نموا بنسبة 13,6 في المئة إلى 9,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

هذا و تجدر الإشارة إلى أنه بنهاية يونيو 2023، ضم النظام البنكي بالمغرب 88 مؤسسة ائتمانية وما يماثلها، من بينها 24 بنكا (5 بنوك تشاركية و3 نوافذ تشاركية)، و29 شركة تمويل، و6 أبناك خارجية، و11 جمعية للقروض الصغرى، و17 مؤسسة أداء.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بحضور الوزيرة مزور.. العملاق الرقمي الكندي “تيلوس” يفتتح مقرا له في المغرب

بحضور الوزيرة مزور.. العملاق الرقمي الكندي “تيلوس” يفتتح مقرا…

2024-01-23 / 16:16
Photo of المغرب يسثتمر 1,2 مليار درهم لتعزيز المخزون الاحتياطي للمواد البترولية

المغرب يسثتمر 1,2 مليار درهم لتعزيز المخزون الاحتياطي للمواد…

2024-01-23 / 13:29
Photo of بلغ 120 مليون دولار.. قطاع الألعاب الإلكترونية يحقق رقم معاملات مهم

بلغ 120 مليون دولار.. قطاع الألعاب الإلكترونية يحقق رقم…

2024-01-23 / 10:37
Photo of مندوبية التخطيط تفصح عن لائحة المدن التي عرفت أعلى معدلات أسعار خلال سنة 2023

مندوبية التخطيط تفصح عن لائحة المدن التي عرفت أعلى…

2024-01-22 / 17:50
Photo of وجدة.. الجزولي يطلق تنزيل الإستراتيجية الوطنية لتنمية الإستثمارات الخاصة

وجدة.. الجزولي يطلق تنزيل الإستراتيجية الوطنية لتنمية الإستثمارات الخاصة

2024-01-22 / 17:36
Photo of أسعار الأسماك و فواكه البحر تنخفض بأسواق الجملة

أسعار الأسماك و فواكه البحر تنخفض بأسواق الجملة

2024-01-22 / 16:05
Photo of المغرب يفتح أبواب إفريقيا للشركات السعودية عبر صندوق اسثتماري ضخم

المغرب يفتح أبواب إفريقيا للشركات السعودية عبر صندوق اسثتماري…

2024-01-22 / 14:57
Photo of المشاريع العقارية تنبث كالفطر.. دعم السكن يثير شهية المنعشين و الجودة تثير التساؤل

المشاريع العقارية تنبث كالفطر.. دعم السكن يثير شهية المنعشين…

2024-01-22 / 12:08
Photo of رصيد المغرب من العملة الصعبة يرتفع و يصل ل 35,6 مليار يورو

رصيد المغرب من العملة الصعبة يرتفع و يصل ل…

2024-01-22 / 11:01
Photo of المغرب يضاعف الاستثمارات بواقع ثلاث مرات في مجال الطاقة المتجددة

المغرب يضاعف الاستثمارات بواقع ثلاث مرات في مجال الطاقة…

2024-01-20 / 14:47

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق